Micron, le nouveau chouchou de Wall Street : pourquoi le spécialiste de la mémoire est comparé à Nvidia

Longtemps perçu comme un fabricant de puces mémoire soumis aux cycles imprévisibles du marché, Micron change de dimension. Portée par la construction accélérée de centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, la société américaine est devenue l’une des valeurs les plus surveillées de Wall Street, au point d’être régulièrement comparée à Nvidia.

La mémoire devient un composant stratégique de l’IA

Les modèles d’IA générative ne dépendent pas uniquement des processeurs graphiques. Ils nécessitent aussi des volumes considérables de mémoire DRAM, de stockage NAND et surtout de mémoire à très haute bande passante, ou HBM. Ces composants sont indispensables pour entraîner les modèles et servir leurs réponses à grande échelle.

Micron profite ainsi d’une demande qui dépasse largement les capacités de production disponibles. Les grands acteurs du cloud et de l’IA cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, tandis que les fabricants de PC, de smartphones et de serveurs doivent eux aussi composer avec une tension persistante sur les composants.

Des résultats financiers spectaculaires

Pour son troisième trimestre fiscal, Micron a enregistré 41,46 milliards de dollars de chiffre d’affaires, contre 9,3 milliards un an plus tôt. Son bénéfice net a atteint 28,24 milliards de dollars, tandis que le groupe anticipe entre 49 et 51 milliards de dollars de revenus pour le trimestre suivant.

Cette trajectoire exceptionnelle a propulsé la valorisation du groupe (1 270 milliards de dollars), à proximité de géants comme Meta et Tesla. L’action a bondi de plus de 230 % en un mois, illustration de l’enthousiasme suscité par les fournisseurs d’infrastructures IA.

Des contrats pour éviter le retour du cycle baissier

Micron tente désormais de rendre cette croissance plus durable. Le groupe a conclu seize accords pluriannuels avec des clients des secteurs des centres de données, de l’électronique grand public et de l’automobile. Ces contrats prévoient notamment des engagements d’achat, des dépôts financiers et des prix planchers.

« Nous voyons un potentiel de croissance des bénéfices plus durable », estime l’analyste Sebastien Naji. Reste une inconnue majeure : si l’offre finit par rattraper la demande, la mémoire pourrait retrouver sa volatilité historique. Pour l’heure, l’IA a fait de Micron l’un des maillons les plus précieux de la chaîne technologique mondiale.