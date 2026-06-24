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KultureGeek Internet B&You Pure Fibre : Bouygues augmente le prix pour la 4e fois de l’année
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B&You Pure Fibre : Bouygues augmente le prix pour la 4e fois de l’année

3 min.
24 Juin. 2026 • 19:57
2

Que se passe-t-il chez Bouygues Telecom ? Le fournisseur d’accès à Internet a décidé d’augmenter encore une fois le prix de son offre B&YOU Pure Fibre pour passer à 27,99 €/mois. C’est la quatrième hausse depuis le début de l’année.

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

B&YOU Pure Fibre Plus passe de 23,99 € à 27,99 € en quelques mois

Petit rappel, l’offre B&YOU Pure Fibre Plus a fait ses débuts en novembre 2024 pour 23,99 €/mois. Les clients ont le droit à la fibre avec un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Il n’y a pas de télévision ni de téléphone ici.

Début janvier, il y a eu une première hausse de 1 euro pour atteindre 24,99 €/mois. En février, Bouygues Telecom a décidé de décliner son offre en deux, avec B&YOU Pure Fibre toujours à 24,99 €/mois et B&YOU Pure Fibre Plus à 25,99 €/mois, soit là encore un euro de plus. Cette offre propose notamment une Bbox Wi-Fi 7 tri-bande, contre bi-bande pour l’autre.

Au mois de mai, rebelote : encore un euro supplémentaire et le nouveau prix pour B&YOU Pure Fibre Plus est de 26,99 €/mois. Et nous voilà maintenant en juin avec exactement le même scénario qui se répète : un euro en plus, soit 27,99 €/mois au total. Rien ne change au niveau de l’offre en elle-même, seul le prix augmente.

En l’état, la hausse de prix semble uniquement concerner les nouveaux clients et non les clients existants.

Ce que l’on retrouve chez Free, Sosh et SFR RED

Que fait la concurrence ? Du côté de Free, il y a la Freebox Pop S à 24,99 €/mois. Elle est moins chère, mais le débit descendant est de 5 Gb/s. Par contre, cela inclut le téléphone. Pour Sosh, on retrouve l’offre Sosh Boost Fibre à 27,99 €/mois qui propose 8 Gb/s en débit descendant et 2 Gb/s en débit montant. Et chez SFR RED, il y a la RED Box Fibre à 22,99 €/mois. Pour ce prix, il faut se contenter d’un débit de 1 Gb/s et du Wi-Fi 5 par défaut.

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