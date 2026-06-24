B&You Pure Fibre : Bouygues augmente le prix pour la 4e fois de l’année

Que se passe-t-il chez Bouygues Telecom ? Le fournisseur d’accès à Internet a décidé d’augmenter encore une fois le prix de son offre B&YOU Pure Fibre pour passer à 27,99 €/mois. C’est la quatrième hausse depuis le début de l’année.
Petit rappel, l’offre B&YOU Pure Fibre Plus a fait ses débuts en novembre 2024 pour 23,99 €/mois. Les clients ont le droit à la fibre avec un débit descendant de 8 Gb/s et un débit montant de 1 Gb/s. Il n’y a pas de télévision ni de téléphone ici.
Début janvier, il y a eu une première hausse de 1 euro pour atteindre 24,99 €/mois. En février, Bouygues Telecom a décidé de décliner son offre en deux, avec B&YOU Pure Fibre toujours à 24,99 €/mois et B&YOU Pure Fibre Plus à 25,99 €/mois, soit là encore un euro de plus. Cette offre propose notamment une Bbox Wi-Fi 7 tri-bande, contre bi-bande pour l’autre.
Au mois de mai, rebelote : encore un euro supplémentaire et le nouveau prix pour B&YOU Pure Fibre Plus est de 26,99 €/mois. Et nous voilà maintenant en juin avec exactement le même scénario qui se répète : un euro en plus, soit 27,99 €/mois au total. Rien ne change au niveau de l’offre en elle-même, seul le prix augmente.
En l’état, la hausse de prix semble uniquement concerner les nouveaux clients et non les clients existants.
Que fait la concurrence ? Du côté de Free, il y a la Freebox Pop S à 24,99 €/mois. Elle est moins chère, mais le débit descendant est de 5 Gb/s. Par contre, cela inclut le téléphone. Pour Sosh, on retrouve l’offre Sosh Boost Fibre à 27,99 €/mois qui propose 8 Gb/s en débit descendant et 2 Gb/s en débit montant. Et chez SFR RED, il y a la RED Box Fibre à 22,99 €/mois. Pour ce prix, il faut se contenter d’un débit de 1 Gb/s et du Wi-Fi 5 par défaut.
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