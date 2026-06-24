Meta sous pression pour soumettre ses modèles d’IA à l’évaluation du gouvernement américain

L’administration Trump souhaiterait que Meta rejoigne le dispositif volontaire d’évaluation des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés avant leur diffusion publique. Selon plusieurs médias américains, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp serait aujourd’hui la seule grande entreprise du secteur à ne pas avoir conclu d’accord formel avec Washington pour permettre l’examen anticipé de ses futures IA.

Des tests destinés à identifier les risques des modèles d’IA

Le gouvernement veut notamment analyser les capacités, les vulnérabilités et les éventuels risques de détournement des modèles développés par Meta. Ces évaluations peuvent concerner la cybersécurité, la production de contenus trompeurs, l’automatisation de certaines attaques informatiques ou encore l’usage de technologies avancées dans des domaines sensibles.

OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft et xAI auraient déjà accepté d’accorder un accès préalable à leurs modèles les plus puissants au Center for AI Standards and Innovation, une structure rattachée au département américain du Commerce. L’objectif serait de laisser aux experts fédéraux un délai pouvant atteindre trente jours pour étudier un système avant son lancement plus large.

Meta se dit prête à discuter avec Washington

La pression exercée sur Meta intervient dans un contexte de surveillance accrue du secteur de l’IA aux États-Unis. Un décret signé le 2 juin 2026 prévoit la mise en place d’un cadre de coopération avec les entreprises développant des modèles dits de frontière, capables d’atteindre des niveaux de performance particulièrement élevés.

Un porte-parole de Meta a indiqué que le groupe partageait l’objectif de renforcer le leadership américain dans une IA robuste et sécurisée : « Nous travaillons encore sur les modalités de l’accord et espérons pouvoir le signer prochainement », a-t-il précisé.

Une question sensible pour les modèles ouverts

Le dossier pourrait être particulièrement délicat pour Meta, qui se distingue de ses concurrents par sa stratégie de diffusion ouverte de certains modèles. L’entreprise devra donc concilier les exigences de sécurité demandées par Washington avec une approche qui repose sur la circulation plus large de ses technologies auprès des développeurs, chercheurs et entreprises.