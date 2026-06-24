Meta sous pression pour soumettre ses modèles d’IA à l’évaluation du gouvernement américain

L’administration Trump souhaiterait que Meta rejoigne le dispositif volontaire d’évaluation des modèles d’intelligence artificielle les plus avancés avant leur diffusion publique. Selon plusieurs médias américains, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp serait aujourd’hui la seule grande entreprise du secteur à ne pas avoir conclu d’accord formel avec Washington pour permettre l’examen anticipé de ses futures IA.
Le gouvernement veut notamment analyser les capacités, les vulnérabilités et les éventuels risques de détournement des modèles développés par Meta. Ces évaluations peuvent concerner la cybersécurité, la production de contenus trompeurs, l’automatisation de certaines attaques informatiques ou encore l’usage de technologies avancées dans des domaines sensibles.
OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft et xAI auraient déjà accepté d’accorder un accès préalable à leurs modèles les plus puissants au Center for AI Standards and Innovation, une structure rattachée au département américain du Commerce. L’objectif serait de laisser aux experts fédéraux un délai pouvant atteindre trente jours pour étudier un système avant son lancement plus large.
La pression exercée sur Meta intervient dans un contexte de surveillance accrue du secteur de l’IA aux États-Unis. Un décret signé le 2 juin 2026 prévoit la mise en place d’un cadre de coopération avec les entreprises développant des modèles dits de frontière, capables d’atteindre des niveaux de performance particulièrement élevés.
Un porte-parole de Meta a indiqué que le groupe partageait l’objectif de renforcer le leadership américain dans une IA robuste et sécurisée : « Nous travaillons encore sur les modalités de l’accord et espérons pouvoir le signer prochainement », a-t-il précisé.
Le dossier pourrait être particulièrement délicat pour Meta, qui se distingue de ses concurrents par sa stratégie de diffusion ouverte de certains modèles. L’entreprise devra donc concilier les exigences de sécurité demandées par Washington avec une approche qui repose sur la circulation plus large de ses technologies auprès des développeurs, chercheurs et entreprises.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Cate Blanchett s’engage dans la bataille du consentement à l’ère de l’intelligence artificielle. L’actrice et...
OpenAI franchit une nouvelle étape dans son indépendance technologique. Le géant de l’IA vient de présenter...
Valve lance sa Steam Machine à partir de 1 039 euros, mais le groupe explique ne plus pouvoir sécuriser sereinement la RAM. En cause, un...
Rockstar Games a annoncé aujourd’hui l’heure des précommandes et les prix pour Grand Theft Auto VI (GTA 6), ainsi que deux...
Rockstar Games vient de lever le voile sur les différentes éditions de Grand Theft Auto VI, dont les précommandes ouvriront le 25...
24 Jun. 2026 • 18:18
24 Jun. 2026 • 16:22
24 Jun. 2026 • 14:48
24 Jun. 2026 • 12:55