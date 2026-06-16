TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Sites pornos : la France peut imposer la vérification de l’âge, estime la justice européenne
Internet

Sites pornos : la France peut imposer la vérification de l’âge, estime la justice européenne

3 min.
16 Juin. 2026 • 19:46
1

Six ans de procédure pour un arrêt qui arrive après la bataille : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) valide aujourd’hui le principe d’une vérification d’âge imposée aux plateformes pornographiques, mais les deux sociétés à l’origine du recours se conforment déjà à la loi française.

Sites Pornos 18 Ans Barre

La saga judiciaire remonte à juillet 2020. En insérant dans la loi contre les violences conjugales l’obligation pour les sites pornographiques de bloquer réellement l’accès aux mineurs, les parlementaires français ont déclenché une contre-offensive immédiate de l’industrie. Deux sociétés tchèques, exploitant les sites XNXX et XVideos, ont attaqué le décret d’application en soutenant qu’un État membre ne pouvait pas unilatéralement contraindre des plateformes domiciliées ailleurs dans l’Union européenne. Face à cette question épineuse, le Conseil d’État avait préféré en 2024 renvoyer la balle à CJUE plutôt que de trancher seul.

La CJUE confirme aujourd’hui que la régulation des plateformes en ligne relève du droit européen et que les États ne peuvent pas agir seuls. Elle ouvre néanmoins une dérogation explicite pour la protection des mineurs, à condition que l’État concerné ait au préalable notifié la Commission européenne et chaque pays d’établissement des plateformes visées. C’est précisément sur ce point que les avocats des éditeurs ont toujours attaqué la loi de 2020 : la France n’aurait pas respecté cette procédure selon eux. Si le Conseil d’État leur donne raison, il pourrait statuer en faveur des plateformes dans un dossier où la loi en question a pourtant déjà cessé d’exister.

La loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, adoptée en 2024 et dite loi SREN, a en effet entièrement refondu le dispositif. Elle accélère les procédures de blocage des sites contrevenants et, surtout, a été accompagnée des notifications requises auprès de la Commission et des États membres, le législateur ayant cette fois voulu couper court à toute contestation sur ce terrain.

Pornhub ne veut pas de vérification d’âge en France

Sur le terrain, la guerre de position a largement tourné en faveur de la France. XNXX et XVideos, qui avaient pourtant initié le recours examiné par la CJUE, appliquent désormais la vérification d’âge sur le territoire français. La quasi-totalité des grands acteurs du secteur a suivi. Reste le groupe Aylo, maison-mère de Pornhub, qui continue de refuser toute mise en conformité, aussi bien en France que dans de nombreux États américains où des obligations similaires existent.

L’isolement d’Aylo n’a pas échappé à la Commission européenne : en 2025, elle a ouvert une enquête sur quatre plateformes, dont Pornhub, Stripchat, XNXX et XVideos, estimant qu’elles n’ont pas pris les mesures suffisantes pour empêcher les mineurs d’accéder à leurs contenus.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xvideos Verification Age Internet

Xvideos, Xhamster… 5 sites pornos ont pris des mesures de vérification d’âge en France

Pornhub Internet

Sites pornos bloqués en France : l’Arcom veut s’attaquer aux VPN

Commission Europeenne Internet

L’Union Européenne inflige une lourde amende à X pour non-respect du Digital Services Act (DSA)

Drapeau France Internet

Ligue 1 en streaming illégal : la justice française oblige des VPN à bloquer des sites

Un commentaire pour cet article :

  • AdriaTech
    16 Juin. 2026 • 20:35
    C’est pas que PornoHub ne veut pas de vérification d’âge. C’est que PornHub veut que cette vérification d’âge sois faite en local sur l’appareil ! De manière bien plus sécurisée que si c’était sur un site comme actuellement ! Et en sois il on raison !!

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Android 17 Logo Logiciels

Android 17 est disponible en version finale : voici les nouveautés

16 Juin. 2026 • 22:47
0
Snap Specs Lunettes Realite Augmentee 1

Snap dévoile Specs, ses lunettes de réalité augmentée à 2 295 euros

16 Juin. 2026 • 20:32
0 Matériel

Présentées à l’AWE USA 2026 par Evan Spiegel, les nouvelles lunettes de réalité augmentée Specs de Snap...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 juin

16 Juin. 2026 • 19:18
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Threads Logo

Threads, le réseau social concurrent de X, atteint les 500 millions d’utilisateurs

16 Juin. 2026 • 17:38
0 Internet

Alors que les estimations du marché projetaient une érosion de sa base d’utilisateurs, le réseau social Threads annonce ce jour...

v2g

Voitures électriques : GM active le V2G sur 250 000 véhicules pour renvoyer du courant vers le réseau

16 Juin. 2026 • 16:30
0 Energie

La voiture électrique pourrait bientôt servir autant à rouler qu’à soutenir le réseau. General Motors...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 2/3 et Beats Studio Buds

Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 2/3 et Beats Studio Buds

16 Jun. 2026 • 20:39

image de l'article iOS 26.6 et macOS 26.6 : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26.6 et macOS 26.6 : la 2e bêta publique est disponible

16 Jun. 2026 • 19:23

image de l'article L’iPhone des 20 ans aura deux tailles d’écran

L’iPhone des 20 ans aura deux tailles d’écran

16 Jun. 2026 • 19:20

image de l'article Apple lancerait les AirPods avec caméras en 2027 avec l’iPhone des 20 ans

Apple lancerait les AirPods avec caméras en 2027 avec l’iPhone des 20 ans

16 Jun. 2026 • 18:39

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site