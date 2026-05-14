Star Wars : cette tête de C-3PO animée par IA peut tenir une conversation

Les fans de Star Wars qui rêvent d’un droïde bavard sur leur bureau vont sans aucun doute apprécier ce projet. Samuel Potozkin, étudiant à la Chapman University en Californie, a conçu une tête de C-3PO capable de converser grâce à l’intelligence artificielle. Une création artisanale qui a nécessité de l’impression 3D, de la bidouille électronique, un traitement audio spécifique, et bien sûr l’intégration d’un modèle de langage (LLM)

Un C-3PO maison piloté par Raspberry Pi

Le fonctionnement de la tête du robot repose sur une longue chaîne de procédé : la voix de l’utilisateur est captée par un microphone, puis transmise à un Raspberry Pi 5. Le mini-ordinateur convertit alors la parole en texte, envoie ce texte à un modèle de langage personnalisé, puis transforme la réponse en voix synthétique.

L’objectif n’est pas seulement de faire parler une tête de droïde, mais de retrouver la personnalité anxieuse, polie et légèrement mélodramatique de C-3PO. Le modèle a donc été adapté pour imiter le ton du personnage, célèbre pour ses répliques catastrophées et son sens du protocole.

Une voix retravaillée pour sonner « métallique »

Un projet de fan très technique

Samuel Potozkin explique que la première version de la voix ne correspondait pas vraiment au timbre métallique attendu. Ce dernier a donc ajouté plusieurs traitements audio – délai court, modulation, effet chorus et superposition de signaux – pour donner une impression de résonance mécanique.

Le résultat évoque suffisamment C-3PO pour être immédiatement reconnaissable. A noter que ce projet de bidouilleur est rendu public alors que la tête originale de C-3PO utilisée dans L’Empire contre-attaque s’est récemment vendue aux enchères à plus d’un million de dollars ! De quoi perdre la tête…