En Corée du Sud, un robot humanoïde est ordonné moine bouddhiste juste avant l’anniversaire de Bouddha

Qui a dit que la spiritualité était incompatible avec la technologie la plus avancée ? Pas les moines de Séoul en tout cas puisqu’un robot humanoïde baptisé Gabi – de la marque chinoise Unitree – a participé à une cérémonie bouddhiste au temple Jogyesa, siège de l’ordre Jogye, le plus important courant bouddhiste de Corée du Sud.

Un robot d’1,30 mètre en robe monastique

Mesurant environ 1,30 mètre, Gabi portait une robe brune et grise traditionnelle lors de la cérémonie organisée le 6 mai 2026, en amont des célébrations de l’anniversaire de Bouddha prévues le 24 mai. Les images montrent le robot joignant les mains, s’inclinant devant les moines et recevant un rosaire de 108 perles autour du cou.

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Au moment le plus commenté du rituel, un moine lui a demandé : « Moine robot, veuillez répondre les paumes jointes : oui, je me consacrerai. » Gabi a alors répondu : « Oui, je me consacrerai. »

Une technologie pour rapprocher les jeunes du bouddhisme

L’ordre Jogye présente cette initiative comme une manière d’interroger la place de l’intelligence artificielle dans la société et surtout, de rendre le bouddhisme plus accessible aux jeunes générations. En Corée du Sud, les responsables religieux cherchent en effet à moderniser leur communication, alors que la pratique religieuse recule fortement chez les plus jeunes.

Gabi n’est pas censé remplacer les moines humains. Son rôle relève plutôt de la médiation, de la pédagogie… et du joli coup de com ! Mais son ordination symbolique pose déjà des questions assez fondamentales, surtout pour les croyants : une machine peut-elle réellement représenter un engagement spirituel, ou devient-elle un simple miroir des valeurs que les humains choisissent de lui confier ?