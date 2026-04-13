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KultureGeek PC et systèmes Windows 11 supprime une limite du FAT32 vieille de plus de 30 ans
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Windows 11 supprime une limite du FAT32 vieille de plus de 30 ans

3 min.
13 Avr. 2026 • 22:51
0

32 ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour qu’une décision arbitraire de Microsoft datant de 1994 soit enfin corrigée. Les versions Dev 26300.8170 et Bêta 26220.8165 de Windows 11 permettent désormais de formater des volumes FAT32 jusqu’à 2 To en ligne de commande, contre 32 Go auparavant.

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 arrête de limiter le FAT32 à 32 Go

Ce plafond de 32 Go n’a jamais été une contrainte technique du format FAT32 qui supporte nativement des capacités bien supérieures. C’est Dave Plummer, vétéran de Microsoft et auteur de la boîte de dialogue de formatage dans l’explorateur de Windows, qui l’a confirmé : il s’agissait d’un choix arbitraire. En pratique, Windows pouvait déjà lire des volumes FAT32 de plus de 32 Go créés par des outils tiers. Il ne pouvait simplement pas en créer nativement.

La levée de la limite s’applique uniquement en ligne de commande (invite de commandes qui a désormais pour nom Terminal). L’interface graphique de Windows conserve le plafond de 32 Go pour le formatage FAT32, sans date annoncée pour son alignement. La limite de 4 Go par fichier individuel sur les volumes FAT32 reste également inchangée.

La portée pratique concerne surtout les supports de stockage externes : bien que Windows utilise le NTFS pour ses partitions système, FAT32 reste le format de référence pour certaines clés USB et certains disques durs portables, notamment pour leur compatibilité universelle avec d’autres systèmes d’exploitation et appareils (bien que l’exFAT soit également intéressant).

Pour information, Microsoft avait annoncé retirer la limite du FAT32 pour la première fois en 2024. Mais il se trouve que le groupe ne l’a jamais mise en place. C’est maintenant une réalité et il est (réellement) possible d’en profiter en 2026.

Les builds de test de Windows 11 apportent également des améliorations de performance dans le menu des paramètres de stockage. Ces changements ne concernent pour l’instant que les membres Windows Insiders, le déploiement vers toutes les versions stables de Windows 11 pour le grand public interviendra ultérieurement. Il n’y a pas encore une date précise.

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