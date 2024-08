Plus de 30 ans plus tard, Microsoft annonce la suppression de la limite de 32 Go pour les partitions FAT32 !

C’est inespéré. Microsoft vient d’annoncer son intention de supprimer la limite de 32 Go pour les partitions FAT32 dans Windows 11, une restriction qui existe depuis près de 30 ans ! « Lors du formatage des disques depuis la ligne de commande en utilisant la commande format, nous avons augmenté la limite de taille de FAT32 de 32 Go à 2 To, » déclare Microsoft dans un billet de blog publié jeudi 15 août. Pour rappel, le système de fichiers FAT supporte les volumes jusqu’à 2 To, mais pour d’obscures raisons, la firme de Redmond avait décidé d’imposer une limite de 32 Go lors du formatage des disques. Cette limitation avait été initialement mise en place lors du développement de Windows 95, soit il y a plus de 3 décennies !

La modification annoncée ne s’applique pour l’instant qu’à la ligne de commande (la boîte de dialogue de formatage existante conserve toujours la limite de 32 Go), mais on peut raisonnablement espérer que la fonction soit disponible un jour directement via l’interface de Windows 11. Bien que la limite de partition pour FAT32 soit désormais étendue, il reste encore la limite de 4 Go pour la taille des fichiers individuels stockés sur un volume FAT32. Microsoft reste Microsoft…