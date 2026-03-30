Bouygues Telecom : hausse de prix des abonnements Bbox et option TV multi-écrans

Bouygues Telecom opère à deux changements : il y a d’un côté une hausse des prix de ses abonnements fibre Bbox, et de l’autre le lancement de l’option b.tv multi-écrans.

Les prix augmentent pour les abonnements fibre

Pour ce qui est des prix, la Bbox Fit (Internet 1 Gb/s en téléchargement, 700 Mb/s en envoi et Wi-Fi 6) coûtait jusqu’à présent 28,99 €/mois pendant un an puis 35,99 €/mois. À partir de maintenant, le prix est de 30,99 €/mois la première année puis 37,99 €/mois, soit une hausse mensuelle de 2 euros.

Pour sa part, la Bbox Must passe au Wi-Fi 7 (en configuration bi-bande) et propose 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi. L’ancien prix était de 35,99 €/mois pendant un an puis 42,99 €/mois. C’est maintenant 36,99 €/mois pendant un an puis 43,99 €/mois. La hausse ici est de 1 euro.

Enfin, il y a la Bbox Ultym avec son Wi-Fi 7 (configuration tri-bande), 8 Gb/s en téléchargement et 8 Gb/s en envoi. L’ancien tarif était de 44,99 e/mois pendant un an puis 51,99 €/mois. Désormais, le prix est de 45,99 €/mois pendant un an puis 52,99 €/mois. Là encore, la hausse de prix mensuelle est de 1 euro.

Tous les abonnements sont à retrouver sur le site de Bouygues Telecom.

Pour rappel, Bouygues Telecom avait récemment augmenté le prix de son offre B&You Pure Fibre, en passant de 24,99 €/mois à 25,99 €/mois, sachant que le prix au lancement était de 23,99 €/mois.

L’option b.tv multi-écrans fait ses débuts

Vient maintenant le lancement de l’offre b.tv multi-écrans. Elle permet de regarder les chaînes de télévision sur 5 écrans en simultané. Cela passe par l’application b.tv de Bouygues Telecom. Celle-ci est disponible sur les smartphones, tablettes, PC et téléviseurs connectés.

Bouygues Telecom explique que l’option propose une expérience TV riche, directement depuis l’application b.tv ou un deuxième décodeur, avec :

La diffusion des chaînes TV en 4K HDR et avec le son Dolby Atmos

Plus de 180 chaînes TV

Plus de 30 chaînes en replay

Jusqu’à 100 heures d’enregistrement dans le cloud accessibles depuis n’importe quel appareil

L’accès à plusieurs plateformes : Canal+, Disney+, Amazon Prime Video, Netflix ou YouTube depuis le décodeur

Aussi, si vous avez souscrit à des bouquets TV sur votre abonnement Bbox, ils sont automatiquement disponibles dans l’application b.tv.

Concernant ceux qui ont un décodeur, ils retrouvent l’assistant vocal pour accéder plus rapidement aux contenus ou le contrôle du direct pour mettre en pause un programme et reprendre sa lecture plus tard.

L’option b.tv multi-écrans est disponible à 4,99 €/mois et à 8,99 €/mois pour ceux qui souhaitent également bénéficier d’un deuxième décodeur TV. À noter que les clients Bbox Ultym auront l’option b.tv multi-écrans incluse sans coût supplémentaire à partir du 30 mars.