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KultureGeek Logiciels ByteDance déploie Dreamina Seedance 2.0 dans CapCut, avec des garde-fous renforcés
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ByteDance déploie Dreamina Seedance 2.0 dans CapCut, avec des garde-fous renforcés

3 min.
26 Mar. 2026 • 18:33
0

ByteDance accélère sur la création vidéo assistée par IA. Le groupe confirme l’intégration de son nouveau modèle audio et vidéo, Dreamina Seedance 2.0, directement dans CapCut, son outil de montage grand public et professionnel. CapCut permet aux créateurs de concevoir, retoucher et synchroniser image et son à partir de simples instructions, mais aussi via des images ou des vidéos de référence lorsque le projet l’exige.

Un lancement limité à quelques pays, pour l’instant

Le déploiement se fera progressivement et commence par une liste restreinte de marchés : Brésil, Indonésie, Malaisie, Mexique, Philippines, Thaïlande et Vietnam. Cette approche par étapes intervient après des signaux contradictoires autour d’une expansion mondiale, le modèle initial ayant suscité de nombreuses inquiétudes concernant le respect de la propriété intellectuelle. Dans l’écosystème ByteDance, Seedance 2.0 est déjà accessible en Chine via Jianying, l’équivalent local de CapCut.

CapCut

15 secondes, six formats et une promesse de réalisme

À son lancement, Dreamina Seedance 2.0 génère des clips pouvant aller jusqu’à 15 secondes, avec six ratios d’image pour s’adapter aux usages TikTok, Reels, Shorts ou aux formats plus classiques. ByteDance met en avant une capacité à produire des textures crédibles, des mouvements cohérents et un éclairage stable même lorsque la scène change d’angle. CapCut entend aussi s’en servir pour améliorer des séquences existantes : corriger un plan, renforcer une ambiance, ou tester rapidement une idée à partir d’un croquis avant de tourner « pour de vrai ».

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

Un modèle disponible dans plusieurs outils

Le modèle doit apparaître dans plusieurs sections, notamment des fonctions d’édition comme AI Video et des espaces de création tels que Video Studio. Il est également prévu sur la plateforme Dreamina, orientée génération, ainsi que sur Pippit, dédiée aux usages marketing.

Compte tenu du niveau de réalisme visé, ByteDance annonce des restrictions : génération bloquée à partir d’images ou de vidéos contenant des visages réels, filtrage des contenus protégés et ajout d’un filigrane invisible pour faciliter l’identification hors plateforme. Reste à voir si ces garde-fous tiendront la charge à mesure que CapCut étendra Seedance 2.0 à de nouveaux pays et à des communautés créatives toujours plus exigeantes.

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