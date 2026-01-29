Mark Zuckerberg assure que les lunettes connectées vont devenir populaires

Lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du quatrième trimestre de 2025, Mark Zuckerberg a dévoilé sa vision pour l’avenir des lunettes connectées. Le patron de Meta, qui a réorienté les investissements de sa division Reality Labs du métavers vers l’intelligence artificielle, parie désormais massivement sur les lunettes IA. Selon lui, nous vivons un moment charnière comparable à l’avènement du smartphone qui a balayé les téléphones à clapet.
« Des milliards de personnes portent des lunettes ou des lentilles pour corriger leur vue », a indiqué Mark Zuckerberg. « Il est difficile d’imaginer un monde dans plusieurs années où la plupart des lunettes que les gens portent ne seront pas des lunettes IA ». Pour appuyer sa prophétie, il affirme que les ventes des lunettes connectées de Meta ont triplé l’année dernière, les qualifiant de « l’un des produits électroniques grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire ».
Si les prédictions du patron de Meta doivent être prises avec prudence au vu de l’échec de ses ambitions pour le métavers, le marché semble cette fois lui donner raison. Tous les géants de la tech convergent vers ce format :
Pour l’instant, Meta conserve une longueur d’avance concrète avec plusieurs modèles déjà commercialisés, incluant une collaboration avec Oakley pour des lunettes connectées dédiées au sport.
