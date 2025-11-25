Huawei Mate 80 annoncés avec des écrans ultra lumineux à 8 000 nits

Huawei a présenté ses nouveaux smartphones Mate 80 avec quatre appareils distincts : Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et l’édition « luxueuse » Mate 80 RS Ultimate Design. Cette génération marque une rupture esthétique notable et propose des composants haut de gamme, notamment avec l’écran le plus lumineux sur le marché.

Les Mate 80 ont les écrans les plus lumineux

Le changement le plus visible concerne la stratégie de design. Huawei abandonne les courbures prononcées pour adopter un format plat, intégrant un cadre aux coins arrondis et un écran plat 2.5D. Ce choix permet d’obtenir un ratio écran/smartphone élevé tout en modernisant l’allure générale. Le dos des appareils arbore une signature visuelle unique formant un chiffre 8, créée par l’alignement du module caméra circulaire (rappelant le Mate 40) et d’un second cercle dédié à la bobine de charge.

Côté écran, le constructeur frappe fort avec une dalle OLED atteignant une luminosité de pointe de 8 000 nits, qualifiée de « téléphone à l’écran le plus lumineux jamais sorti ». Les modèles standard et Pro proposent une diagonale de 6,75 pouces, tandis que les versions Pro Max et RS grimpent à 6,9 pouces.

L’écran intègre trois poinçons pour loger le capteur selfie et le système de reconnaissance faciale 3D, le tout supporté par un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La robustesse est assurée par une double certification IP68 et IP69, garantissant une résistance à l’eau, aux hautes températures et à la pression.

Processeur Kirin 9030 et plusieurs capteurs photo

Sous le capot, la performance est assurée par les nouvelles puces Kirin. Le Mate 80 standard conserve un Kirin 9020, mais les versions Pro exploitent les puces Kirin 9030 et Kirin 9030 Pro (selon la quantité de RAM). Huawei annonce des gains significatifs : le Mate 80 Pro Max affiche une amélioration de 42 % par rapport au Mate 70 Pro+. Le modèle RS Ultimate Design repousse les limites avec une mémoire vive allant jusqu’à 20 Go, un record pour la marque.

La photographie reste un pilier central, appuyée par l’algorithme XMAGE et une ouverture physique variable sur tous les modèles pour un contrôle précis de la lumière.

Le Mate 80 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 40 mégapixels, d’un téléobjectif périscope de 12 mégapixels et d’un capteur multispectral.

Le Mate 80 Pro muscle son jeu avec un capteur principal plus grand (1/1,28 pouce) et un double téléobjectif périscope offrant des zooms macro 4x et 8x.

Les Mate 80 Pro Max et RS Ultimate Design dominent la gamme avec un téléobjectif macro de 50 mégapixels couplé à une super-téléobjectif de 50 mégapixels capable d’un zoom optique allant de 6.2x à 12.4x.

Grosses batteries au programme

Pour faire tourner tout ça, Huawei standardise les batteries de très haute capacité. Les Mate 80 Pro Max et RS Ultimate Design embarquent une batterie de 6 000 mAh, tandis que les autres modèles disposent de 5 750 mAh.

On retrouve également un écosystème de charge rapide complet : 100 W en filaire, 80 W sans fil et 20 W en charge sans fil inversée. L’ensemble de la gamme fonctionne sous le nouveau système d’exploitation HarmonyOS 6, qui intègre une panoplie de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Prix et disponibilité

Le Huawei Mate 80 standard débute à 4 699 yuans (573 euros). Cela commence à 5 999 yuans (731 euros) pour le Mate 80 Pro et 7 999 (975 euros) pour le Mate 80 Pro Max. Du côté du Mate 80 RS Ultimate Design, le premier prix est 11 999 yuans (1 462 euros). La disponibilité se limite à la Chine dans l’immédiat.