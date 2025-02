Huawei Mate XT : le smartphone pliable en trois va sortir en dehors de la Chine

Le Mate XT, à savoir le smartphone pliable en trois de Huawei, n’est plus exclusif à la Chine. En effet, ce modèle va être disponible dans de nouveaux pays.

Un lancement dans quelques pays pour le Huawei Mate XT

Huawei a profité d’une conférence à Kuala Lumpur en Malaisie pour annoncer la sortie à l’international du Mate XT et il y a même un prix : 3 499 euros. Il y a cependant un petit côté surprenant à l’annonce, à savoir que le constructeur n’évoque pas encore les pays où il sera disponible en Europe, bien que le prix dévoilé soit en euros. Par contre, une sortie est confirmée en Malaisie, Indonésie, Philippines, Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Mexique. D’autres pays s’ajouteront au fil du temps.

La branche britannique de Huawei a fait savoir à The Verge que le smartphone ne sortira pas au Royaume-Uni ou aux États-Unis, du moins pas pour l’instant. Quant à la France, ce sera peut-être pour plus tard.

Pour rappel, Huawei a annoncé le Mate XT en septembre dernier. Ce smartphone pliable change des modèles habituels, puisqu’il est ici possible de le plier en trois.

L’écran OLED traverse un appareil qui peut ouvrir son écran deux fois pour révéler un grand écran de 10,2 pouces au format 16:11. Il est également possible d’utiliser davantage l’appareil au format livre traditionnel avec une seule partie dépliée atteignant 7,9 pouces. Une fois replié, le Huawei Mate XT ressemble à un smartphone classique avec un écran de 6,4 pouces et une épaisseur seulement de 12,8 mm, bien qu’il s’agisse d’un appareil à trois volets.

Côté caractéristiques techniques, Huawei propose le processeur Kirin 9010, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To d’espace de stockage, la possibilité de se connecter aux satellites et trois capteurs photo (50 mégapixels pour le capteur principal, 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et 12 mégapixels pour le téléobjectif proposant un zoom optique x5.5). Il y a également une batterie de 5 600 mAh qui supporte la charge rapide en USB-C à 66 W et sans fil jusqu’à 50 W.