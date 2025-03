4 Français sur 10 estiment passer trop de temps sur les écrans

Selon un baromètre publié cette semaine par l’Arcep et plusieurs partenaires, 42 % des Français estiment passer trop de temps sur leurs écrans, avec une moyenne de 4 heures d’utilisation quotidienne.

Les smartphones et réseaux sociaux jouent sur le temps d’écran

Ce phénomène, en grande partie alimenté par les smartphones et les réseaux sociaux, touche particulièrement les jeunes générations. En effet, ces derniers se distinguent par un usage plus intensif des écrans, mais aussi par une plus grande sensibilité à cette surexposition, souligne l’étude.

L’enquête a été menée par le régulateur des télécoms, l’Arcep, avec le Conseil général de l’économie, l’Agence nationale de la cohésion des territoires et le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc).

Le rapport révèle que deux tiers des Français (67 %) consultent les réseaux sociaux quotidiennement. Parmi eux, 59 % jugent leur temps d’écran excessif. En outre, 84 % des participants déclarent utiliser Internet chaque jour, un chiffre en hausse de près de 15 points depuis 2015, un phénomène en grande partie dû à l’omniprésence des smartphones. Actuellement, 91 % des Français possèdent un smartphone, un taux supérieur à celui des ordinateurs (89 %) ou des tablettes (54 %).

Le baromètre met également en lumière un usage sous-optimal des forfaits mobiles. Environ 50 % des abonnés n’exploitent pas pleinement leur offre, notamment ceux ayant un forfait de 100 Go. En parallèle, les Français conservent leurs smartphones plus longtemps. En 2024, 27 % des utilisateurs ont gardé leur téléphone plus de trois ans, contre 16 % en 2020. Toutefois, l’achat de téléphones reconditionnés progresse lentement, avec seulement 21 % des consommateurs optant pour un appareil d’occasion en 2024, contre 19 % en 2022.