Huawei Mate 70 Air officialisé : un concurrent de l’iPhone Air avec une grosse batterie

Huawei a officiellement levé le voile sur le Mate 70 Air, un smartphone au format XXL qui se distingue par sa finesse de 6,6 mm sans sacrifier les performances. Avec une grosse batterie et des caractéristiques intéressantes, il se positionne en contre-proposition directe aux appareils fins de la concurrence (iPhone Air d’Apple et Galaxy S25 Edge de Samsung), souvent critiqués pour leurs concessions techniques.

Un smartphone fin mais une grosse batterie

Là où des appareils comme l’iPhone Air ou le Galaxy S25 Edge font des compromis, notamment sur l’autonomie, Huawei prend le contre-pied. Le Mate 70 Air intègre une grosse batterie de 6 500 mAh à anode en silicium-carbone, une technologie promettant une densité énergétique élevée. Compatible avec une charge ultra-rapide de 66W, elle offre selon Huawei jusqu’à 50 heures d’autonomie, soit environ le double de celle de l’iPhone Air.

L’écran fait 7 pouces, il s’agit d’une dalle OLED de 2 760 × 1 320 pixels avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et un pic de luminosité à 4 000 nits.

Sous le capot, le téléphone propose un choix inhabituel entre deux processeurs. La version avec 12 Go de RAM est équipée d’une puce Kirin 9020B, tandis que le modèle avec 16 Go de RAM bénéficie d’un Kirin 9020A. Il s’agit dans les deux cas de variantes légèrement sous-cadencées du processeur Kirin 9020 standard.

Plusieurs capteurs photo disponibles

Le Huawei Mate 70 Air embarque un système à quatre capteurs photo à l’arrière. Celui-ci comprend un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif RYYB de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le quatrième module, qualifié de « caméra couleur primaire », est spécifiquement conçu pour exceller dans des conditions de faible luminosité, de nuit comme en intérieur.

Tournant sous HarmonyOS 5.1, le smartphone se distingue également par sa fonction de communication bidirectionnelle par satellite via le réseau chinois Beidou.

Pour l’instant, le Huawei Mate 70 Air est une exclusivité réservée au marché chinois, où il est commercialisé à partir de 4 199 yuans, soit 511 €.