Huawei vient officiellement d’annoncer la conférence Pura Pioneer ainsi que le lancement de nouveaux produits HarmonyOS Smart Mobility. L’évènement prévu le 20 mars prochain en Chine dévoilera plusieurs produits majeurs, dont un smartphone fonctionnant avec la version stable d’HarmonyOS. Le directeur exécutif de Huawei, Richard Yu, a de son côté teasé un appareil présenté comme « révolutionnaire ». Selon plusieurs sources, ce smartphone pourrait adopter un format inédit, possiblement un petit modèle pliable avec un ratio d’écran 3:2 et un écran interne de 6,28 pouces. Reste à voir si les nouveautés de ce modèle se limiteront à ce format particulier, ce qui serait un peu court pour le qualifier de « révolutionnaire ».

Toujours selon les fuites, l’appareil serait aussi équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels avec une optique de grande taille, résisterait à la poussière et à l’eau, et disposerait d’un capteur d’empreintes latéral. L’un de ses principaux atouts serait un tarif abordable, ce qui permettrait d’étendre l’écosystème HarmonyOS (pour l’instant limité à la Chine et à une poignée de pays). D’autres fuites évoquent les noms de Pocket 3, P70 Pocket, voire Pura pour ce nouvel appareil.