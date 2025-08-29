TENDANCES
Huawei Mate XTs : nouveaux détails sur la seconde génération de smartphone à trois écrans (coloris inédits, processeur, etc.)
Actualité Mobiles et Tablettes

Huawei Mate XTs : nouveaux détails sur la seconde génération de smartphone à trois écrans (coloris inédits, processeur, etc.)

29 Août. 2025 • 12:55
Huawei prépare le lancement de la seconde génération de son smartphone pliable Mate XTs, un modèle tri-fold (à trois écrans). Un teaser publié sur les réseaux sociaux dévoile un coloris blanc et or inédit, aux côtés des teintes rouge et noir du précédent modèle. Bien que la silhouette générale reste fidèle à celle du modèle précédent — cadre cannelé, module photo octogonal et structure en Z —, cette version semble aussi introduire quelques raffinements esthétiques. Huawei a aussi démarré les précommandes en Chine, une annonce officielle étant attendue pour le 4 septembre.

Huawei Mate XTs

Sur le plan technique, le Mate XTs gagnerait en puissance et en fonctionnalités : ce modèle pourrait embarquer un processeur Kirin 9020, disposer d’un bloc photo plus performant, adopter une nouvelle charnière renforcée dite « Tiangong Hinge System » afin d’atténuer le pli d’écran, et enfin proposer la connectivité par satellite, ce qui est encore une rareté sur smartphone. Le prix annoncé en Chine — autour de 15 000 yuans (~1 900 €) — est sensiblement plus abordable que celui de la première génération de tri-fold, sans que cela ne soit sans doute suffisant pour permettre une réelle démocratisation du smartphone pliable.

