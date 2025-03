Huawei dévoile le Pura X, un smartphone pliable sous HarmonyOS doté d’un écran au format 16:10

Comme annoncé, Huawei Technologies a officiellement lancé le Pura X, un nouveau smartphone pliable de sa gamme premium Pura, qui fonctionne sous le système d’exploitation « maison » HarmonyOS Next (5.01). Cet appareil qui se plie verticalement est doté d’un grand écran principal de 6,3 pouces au format 16:10, une singularité qui rappelle une petite tablette, ainsi que d’un second écran arrière de 3,5 pouces (980 x 980 pixels) permettant de passer des appels téléphoniques voire d’effectuer des paiements mobiles. L’écran principal du Pura X est de technologie OLED LTPO 2.0 et affiche une définition de 2 120 x 1 320 pixels. Cette dalle peut aussi ajuster le taux de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. Le Pura X est le second mobile Huawei à intégrer la nouvelle version de HarmonyOS (qui n’est pas compatible avec Android), ce qui permet au fabricant chinois de continuer à produire des smartphones malgré les sanctions américaines.

Coté photo, le Pura X dispose d’un bloc photo à trois capteurs : un capteur principal RYYB de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et ouverture f/1,6, un ultra grand-angle de 40 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4) avec un zoom optique 3,5x (30x en numérique). La batterie de 4 720 mAh est dans les standards (66 watts ou 40 watts sans fil).

Commercialisé à partir de 7 500 yuans (environ 950 €) pour la version avec 12 Go de RAM/512 Go de stockage (une version avec 1 To est aussi proposée), et décliné en cinq coloris (noir, blanc, gris/argent pour la version standard ou rouge/marron ou vert/jaune pour l’édition collector), le Pura X tente donc la voie d’un format d’affichage original, après déjà des modèles pliables façon livre ou « à trois plis ». Bien que ce segment du smartphone pliable reste encore une niche probablement peu rentable, la stratégie de Huawei pourrait bien séduire les utilisateurs en quête de nouveautés.