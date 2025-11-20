TENDANCES
KultureGeek Hors-Sujet Nvidia rejette l’idée d’une bulle IA et publie des résultats dépassant les attentes
Hors-Sujet

Nvidia rejette l’idée d’une bulle IA et publie des résultats dépassant les attentes

20 Nov. 2025 • 9:37
Nvidia, désormais baromètre incontesté de l’industrie tech et de l’intelligence artificielle, a dévoilé les résultats financiers pour son troisième trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes des analystes. Avec un chiffre d’affaire record et des perspectives élevées pour la fin d’année, le fabricant de puces enterre les doutes sur un potentiel ralentissement de la demande en IA.

Nvidia Logo

Une machine à cash dopée par les data centers

Devenue l’entreprise avec la première capitalisation boursière, Nvidia a annoncé un chiffre d’affaires de 57,01 milliards de dollars, soit une bond de 62 % sur un an. Le bénéfice net suit la même trajectoire, grimpant de 65 % pour atteindre près de 31,91 milliards de dollars. Ces performances ont immédiatement fait réagir les marchés, propulsant l’action de 5 % dans les échanges en post-séance à la Bourse.

Le moteur de cette croissance reste sans surprise la division des data centers, dont les ventes ont atteint 51,2 milliards de dollars (+66 % sur un an), dépassant aisément les attentes des analystes. Ce segment a généré à lui seul 43 milliards de dollars grâce aux GPU, portées par les premières livraisons des puces GB300. Colette Kress, directrice financière de l’entreprise, a précisé que le best-seller de l’entreprise est désormais la famille Blackwell Ultra, la seconde génération de puces Blackwell.

Le patron de Nvidia balaye la théorie de la bulle spéculative de l’IA

Ces résultats interviennent alors que les géants de la tech comme Microsoft, Amazon, Meta et Alphabet ont tous revu à la hausse leurs prévisions de dépenses d’investissement, s’attendant à injecter collectivement plus de 380 milliards de dollars cette année dans leurs infrastructures IA.

Jensen Huang Nvidia

Face aux inquiétudes de certains investisseurs craignant une bulle IA, Jensen Huang, PDG de Nvidia, s’est montré catégorique lors de l’appel qui a suivi la publication des résultats financiers : « On a beaucoup parlé d’une bulle IA. De notre point de vue, nous voyons quelque chose de très différent ».

Pour preuve, il affirme que les GPU pour le cloud sont en rupture de stock et a rappelé en octobre que l’entreprise avait déjà sécurisé 500 milliards de dollars de commandes pour les années 2025 et 2026 cumulées. « Ce chiffre va augmenter », a renchéri la directrice financière.

Au-delà de l’IA, l’entreprise n’oublie pas ses racines. Le segment du jeu vidéo, son métier historique, affiche une santé robuste avec 4,3 milliards de dollars de revenus (+30 %) grâce aux ventes des cartes graphiques. De même, le secteur automobile et robotique, identifié comme un relais de croissance majeur, progresse de 32 % à 592 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, Nvidia anticipe déjà des ventes avoisinant les 65 milliards de dollars, confirmant que l’appétit pour ses puces IA reste insatiable.

