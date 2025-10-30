Nvidia et Oracle lancent un colossal projet de super-ordinateur d’IA pour le département américain de l’énergie

Lors de la première conférence GTC AI organisée à Washington D.C., Jensen Huang, CEO de Nvidia, a dévoilé un partenariat stratégique avec Oracle et le Département de l’Énergie américain (DOE) dont l’objectif est de bâtir le plus grand superordinateur d’intelligence artificielle jamais conçu aux États-Unis. Ce projet d’envergure, développé en collaboration avec le laboratoire national Argonne, prévoit la création de sept nouveaux supercalculateurs d’ici 2026.

Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a précisé que la majorité de cette puissance de calcul servira à soutenir l’industrie américaine, tandis qu’une partie sera dédiée à la recherche scientifique et à la sécurité nationale. « Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons », a plaisanté Wright, saluant la rapidité de mise en œuvre du programme dont les premières capacités entreront en service dès la semaine prochaine.

Un virage politique et industriel assumé

Jensen Huang a profité de son discours pour remercier l’administration Trump de son soutien à l’énergie et à l’innovation industrielle : « Je suis reconnaissant que le président Trump soit pro-énergie », a déclaré le CEO. « Tout, depuis l’idée initiale, la conception des puces, jusqu’à la génération d’intelligence, se fera ici, aux États-Unis. »

Ce projet d’envergure souligne l’alliance croissante entre le gouvernement américain et les géants de la tech pour renforcer la souveraineté technologique des États-Unis… et confirme s’il en était besoin que les investisseurs ne se sont pas trompés de cheval en misant massivement sur Nvidia au point d’en faire la première société au monde à passer la barre des 5000 milliards de dollars de capitalisation.