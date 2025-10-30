TENDANCES
Hors-Sujet

Nvidia et Oracle lancent un colossal projet de super-ordinateur d’IA pour le département américain de l’énergie

30 Oct. 2025 • 10:50


Lors de la première conférence GTC AI organisée à Washington D.C., Jensen Huang, CEO de Nvidia, a dévoilé un partenariat stratégique avec Oracle et le Département de l’Énergie américain (DOE) dont l’objectif est de bâtir le plus grand superordinateur d’intelligence artificielle jamais conçu aux États-Unis. Ce projet d’envergure, développé en collaboration avec le laboratoire national Argonne, prévoit la création de sept nouveaux supercalculateurs d’ici 2026.

Le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, a précisé que la majorité de cette puissance de calcul servira à soutenir l’industrie américaine, tandis qu’une partie sera dédiée à la recherche scientifique et à la sécurité nationale. « Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons », a plaisanté Wright, saluant la rapidité de mise en œuvre du programme dont les premières capacités entreront en service dès la semaine prochaine.

Data Center Serveurs

Un virage politique et industriel assumé

Jensen Huang a profité de son discours pour remercier l’administration Trump de son soutien à l’énergie et à l’innovation industrielle : « Je suis reconnaissant que le président Trump soit pro-énergie », a déclaré le CEO. « Tout, depuis l’idée initiale, la conception des puces, jusqu’à la génération d’intelligence, se fera ici, aux États-Unis. »

Ce projet d’envergure souligne l’alliance croissante entre le gouvernement américain et les géants de la tech pour renforcer la souveraineté technologique des États-Unis… et confirme s’il en était besoin que les investisseurs ne se sont pas trompés de cheval en misant massivement sur Nvidia au point d’en faire la première société au monde à passer la barre des 5000 milliards de dollars de capitalisation.

