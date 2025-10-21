Relocalisation : Nvidia dévoile son premier wafer Blackwell fabriqué sur le sol américain

NVIDIA franchit une étape historique dans sa stratégie de relocalisation technologique en dévoilant son premier wafer « Blackwell » fabriqué sur le sol américain. Conçu au sein de l’usine ultra-moderne de TSMC à Phoenix, en Arizona, ce composant constitue la base matérielle des futurs processeurs d’intelligence artificielle de la marque. Une date clef mais aussi une victoire pour l’administration Trump, qui a énormément poussé dans le sens de cette relocalisation.

Une architecture conçue pour révolutionner l’IA

Présentée en 2024, la plateforme Blackwell promet de bouleverser le secteur de l’IA grâce à des performances inédites. NVIDIA affirme que cette nouvelle génération de puces offre jusqu’à 25 fois plus d’efficacité énergétique et de puissance de calcul que son architecture précédente. Déjà adoptée par des acteurs majeurs comme Amazon, Google ou OpenAI, la technologie Blackwell est devenue de facto un pilier central de la course mondiale à l’IA générative. Lors de la cérémonie d’inauguration, Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA, a salué « la première fois dans l’histoire récente où la puce la plus importante au monde est fabriquée ici, aux États-Unis, par la fonderie la plus avancée ».

Un engagement colossal dans l’infrastructure américaine

Cette avancée marque le début d’une production à grande échelle sur le territoire américain. NVIDIA a déjà annoncé son intention d’investir près de 500 milliards de dollars dans l’infrastructure IA nationale, en partenariat avec TSMC, Foxconn et d’autres acteurs clés de la supply chain des semi-conducteurs. En produisant localement ses composants les plus « stratégiques », la firme américaine se protège aussi des tensions géopolitiques et des barrières commerciales tout en consolidant sa domination technologique sur le marché mondial de l’intelligence artificielle.