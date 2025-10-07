TENDANCES
Hors-Sujet

OpenAI propose des mesures pour démocratiser l’IA en Europe

7 Oct. 2025 • 14:10
Un nouveau rapport baptisé « Hacktivate AI » vient d’être dévoilé par OpenAI et Allied for Startups, juste avant la présentation de la stratégie européenne « Apply AI Strategy ». Cette publication intervient à un moment stratégique où la Commission européenne s’apprête à encourager l’intégration concrète de l’intelligence artificielle dans les entreprises et le secteur public. Le document rassemble 20 propositions.

L’adoption de l’intelligence artificielle progresse en Europe, mais de manière profondément inégale selon les secteurs d’activité. Les données recueillies par OpenAI sur l’utilisation de ChatGPT en milieu professionnel mettent en lumière cette disparité marquée. Les départements informatiques et financiers dominent largement l’usage des outils d’IA, tandis que le secteur manufacturier suit à distance. Cette fragmentation témoigne d’un écart croissant entre entreprises numériquement matures et celles en phase d’adaptation, justifiant ainsi des interventions ciblées pour faciliter l’intégration quotidienne de ces technologies.

Trois piliers pour accélérer la transformation numérique

Le rapport Hacktivate AI articule ses recommandations autour de trois axes majeurs destinés à répondre aux blocages identifiés. Le premier pilier concerne le développement des compétences individuelles à travers la formation continue. Ensuite, les auteurs préconisent de faciliter l’accès aux technologies d’IA pour l’ensemble des secteurs économiques. Enfin, la réduction de la bureaucratie administrative constitue le troisième volet de cette stratégie globale.

Ces propositions émanent d’un hackathon réunissant 65 acteurs clés : représentants des institutions européennes, gouvernements nationaux, grandes entreprises, PME et experts spécialisés. Les participants ont élaboré des solutions qualifiées de « réalistes et applicables » pour transformer le paysage numérique européen.

Dispositifs innovants pour accompagner professionnels et PME

Parmi les mesures phares figure la création d’un « Individual AI Learning Account », un compte individuel de formation dédié à l’IA permettant aux professionnels de piloter leur parcours d’apprentissage. Pour soutenir spécifiquement les petites et moyennes entreprises (PME), le rapport suggère l’établissement d’un AI Champions Network favorisant l’adoption technologique dans ce segment crucial de l’économie européenne.

Le secteur public n’est pas oublié avec la proposition d’un European GovAI Hub, une plateforme de mutualisation des ressources destinée aux administrations. Cette initiative vise à combler le retard du secteur public face aux entreprises privées tout en optimisant les investissements publics dans l’IA.

De plus, un thème traverse l’ensemble des 20 recommandations : la simplification administrative. Les auteurs plaident pour une harmonisation systématique des règles afin de faire progresser le marché unique numérique européen. Cette démarche répond aux critiques fréquentes des entreprises confrontées à de nombreuses règles complexifiant leur développement transfrontalier.

Cette approche s’inscrit dans la continuité du travail politique d’OpenAI, notamment l’EU Economic Blueprint et l’adhésion au code de bonnes pratiques de l’IA adoptés précédemment.

Des programmes de formation déjà déployés à grande échelle

OpenAI démontre son engagement par des actions concrètes déjà opérationnelles. L’OpenAI Academy a formé gratuitement plus de deux millions de personnes grâce à des cours d’apprentissage en ligne accessibles à tous. L’entreprise collabore également avec plusieurs gouvernements européens pour stimuler l’adoption dans le secteur public et éducatif.

Cette dynamique vise à construire ce qu’OpenAI qualifie de « success story européenne collective », synonyme de prospérité partagée entre acteurs publics et privés. Les auteurs du rapport espèrent que ces propositions concrètes permettront de réduire les écarts actuels et d’assurer une transition numérique équitable sur l’ensemble du continent.

