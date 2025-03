OpenAI réorganise sa direction pour l’avenir de ChatGPT

OpenAI, la société qui s’occupe de ChatGPT, a annoncé des changements notables au sein de sa direction, marqués par l’élargissement des responsabilités de Brad Lightcap, le directeur des opérations, et un recentrage des activités de Sam Altman, le patron, sur l’aspect technique de l’entreprise.

Désormais, Brad Lightcap supervisera les opérations quotidiennes d’OpenAI, l’expansion internationale et la gestion des partenariats stratégiques avec des géants technologiques tels que Microsoft et Apple. Ce réajustement des rôles intervient alors qu’OpenAI continue de se développer rapidement. « OpenAI a beaucoup grandi. Nous restons concentrés sur notre mission de recherche en IA qui accélère le progrès humain, mais nous livrons désormais des produits utilisés par des centaines de millions de personnes », a déclaré la société sur son blog.

De plus, deux promotions marquantes ont été réalisées : Mark Chen est devenu directeur de la recherche (anciennement vice-président de la recherche) et Julia Villagra a été nommée directrice des ressources humaines (anciennement « vice-présidente des gens »). Ces réajustements interviennent après plusieurs départs importants, dont ceux de Bob McGrew, ancien directeur de la recherche, et de Mira Murati, l’ex-directrice technique, qui a quitté OpenAI en septembre pour fonder sa propre start-up.

Sam Altman, quant à lui, se recentre davantage sur la direction technique de l’entreprise. Il n’est cependant pas prévu de remplacer Mira Murati à son poste de directrice des nouvelles technologies.