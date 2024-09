OpenAI perd sa directrice technologique, Mira Murati

Elle était jusqu’ici considérée comme l’une des personnes les plus influentes de la tech : Mira Murati, directrice technologique d’OpenAI et tête pensante de ChatGPT, vient d’annoncer sur X son départ de la société. » Après mûre réflexion, j’ai pris la décision difficile de quitter OpenAI […] Il n’y a jamais eu de moment idéal pour s’éloigner d’un lieu que l’on chérit, mais ce moment est propice » déclare la désormais ex-CTO d’OpenAI. L’annonce de ce départ est pour le moins soudaine, ce qui ne manquera pas d’alimenter les suspicions, plusieurs collaborateurs de Sam Altman ayant quitté OpenAI à cause de grosses divergences avec son co-fondateur. Sur cette seule année 2024, Ilya Sutskever (co-fondateur d’OpenAI) et le directeur de recherche Jan Leike ont quitté OpenAI en raison de désaccords profonds sur des questions éthiques.

Après plus de 6 ans au service de la société leader en IA, Mira Murati veut donc se donner du temps pour sa « propre quête » et promet qu’elle assurera une transition « en douceur » avec son successeur, dont le nom n’a pas encore été précisé. Murati évoque aussi sobrement l’arrivée d’OpenAI o1, une IA dont elle a évidemment assuré la supervision et qu’elle présente comme le début d’« une nouvelle ère ».