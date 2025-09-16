TENDANCES
GPT‑5-Codex est disponible : l'IA améliore encore ses fonctions pour coder
GPT‑5-Codex est disponible : l’IA améliore encore ses fonctions pour coder

16 Sep. 2025 • 20:18
OpenAI rend disponible GPT-5-Codex, une version optimisée de son modèle GPT-5 spécifiquement conçue pour les tâches de programmation avancées. Cette nouvelle mouture promet des capacités d’autonomie améliorées pour le développement.

GPT-5-Codex IDE

Des performances de pointe sur les benchmarks de référence

GPT-5-Codex affiche de très bons résultats sur les tests standardisés du secteur. Sur les benchmarks SWE-bench Verified, il atteint un score de 74,5 %, dépassant légèrement les 72,8 % de GPT-5 High. Cependant, c’est sur les tâches d’optimisation de code que l’amélioration devient véritablement intéressante : GPT-5-Codex obtient 51,3 % contre seulement 33,9 % pour son prédécesseur.

Cette progression s’accompagne d’une capacité d’adaptation forte intéressante. Le modèle ajuste automatiquement le temps de réflexion selon la complexité des défis qui lui sont soumis. Les tests internes d’OpenAI révèlent une endurance de longue durée : GPT-5-Codex peut travailler de manière autonome pendant plus de 7 heures consécutives sur des projets complexes et volumineux.

D’autre part, l’IA excelle désormais dans le développement front-end, notamment pour les sites Web mobiles. Sa capacité à traiter des images comme données d’entrée lui permet d’analyser visuellement ses progrès et d’afficher des captures d’écran du travail accompli. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles perspectives pour l’automatisation du développement d’interfaces utilisateur.

L’outil est également utile dans les revues de code, un domaine critique pour la qualité logicielle. Il peut établir des correspondances entre l’intention d’un pull request et les modifications réelles, raisonner sur l’ensemble d’une base de code, et même exécuter du code ainsi que des tests pour valider le comportement attendu. OpenAI utilise déjà cette fonctionnalité en interne pour ses propres revues de code, détectant des centaines de problèmes quotidiennement.

Disponibilité immédiate

GPT-5-Codex devient accessible dès maintenant aux utilisateurs des abonnements ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu et Enterprise. L’intégration s’effectue via plusieurs canaux : interface en ligne de commande Codex, extensions IDE, applications Web et mobile, ainsi qu’une intégration directe dans GitHub pour les revues de code.

Les développeurs utilisant l’interface en ligne de commande via une clé API pourront bientôt accéder à GPT-5-Codex directement depuis l’API d’OpenAI.

