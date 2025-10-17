TENDANCES
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 octobre

17 Oct. 2025 • 16:58
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Caméra sportive GoPro Hero 13 Black ultra wide édition à 349,99€ au lieu de 475€ sur @Amazon
  • HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 2€ sur @AliExpress
  • Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur et cable Samsung USB – C Noir à 7,89€ au lieu de 13,69€ sur @Amazon
  • Casque audio sans fil Sony Bluetooth à réduction de bruit WH-CH720N à 61,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon avec le code AMZ10
  • Ecouteurs Apple AirPods Pro USB-C (2e génération) – Blanc à 184€ au lieu de 229€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO15
  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 42,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)
  • Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
  • Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code FRFS10
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code FRFS45

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Mère Asrock B850 Pro RS DDR5 AM5 à 169,24€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB à 649,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • HOT! Aspirateur robot Xiaomi Vacuum T12 – noir (Entrepôt FR) à 77,11€ sur @AliExpress avec le code FAFR13 + XIAOMIT1240
  • HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10
  • AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
  • Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
  • Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
  • Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code WELCOME-5
  • Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code HOME50
  • Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code BOULANGER30

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

