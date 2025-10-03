TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 3 octobre
Promos et Bonnes Affaires

[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 3 octobre

3 Oct. 2025 • 21:42
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • Black Myth Wukong – Edition Deluxe sur PS5 à 44,62€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Philips Hue Smart Dimmer sans-fil V2 à 14,69€ au lieu de 19,47€ sur @Amazon
  • Robot tondeuse MOVA 600 + kit de 72 lames de rechange à 579,41€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • PC portable 14″ Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD219W – OLED WUXGA, Qualcomm Snapdragon X, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, 980 grammes, Windows 11 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty avec le code PC100
  • Carte Graphique Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 XT 16 Go à 659,99€ sur @Amazon
  • Ecran PC incurvé 27″ Samsung Odyssey G5 G55C – QHD (2560×1440), Dalle VA, 165 Hz, 1 ms, HDR 10 à 139,99€ au lieu de 169,99€ sur @Darty
  • Clavier mécanique gamer Cherry G80-3000N RGB TKL – CHERRY MX Gold Crosspoint, AZERTY à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur @Darty
  • Ecran PC 27″ MSI MP275 – Full HD, IPS, 100Hz à 79,99€ au lieu de 115€ sur @Amazon
  • Carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB à 659,99€ sur @Grosbill
  • [Précommande] Metroid Prime 4 : Beyond sur Nintendo Switch 2 Edition à 51,99€ sur @Amazon
  • [Précommande] Resident Evil Requiem sur PS5 ou Xbox Series X à 59,99€ au lieu de 79,99€ sur @Carrefour
  • Smartphone 7,6″ Samsung Galaxy Z Fold6 Entreprise Edition 7,6″ 5G Nano SIM – 256 Go Noir (+90€ en CC pour les adhérents) à 999€ sur @Fnac avec le code FNACD10

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 2€ sur @AliExpress
  • Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
  • Chargeur et cable Samsung USB – C Noir à 7,89€ au lieu de 13,69€ sur @Amazon
  • Casque audio sans fil Sony Bluetooth à réduction de bruit WH-CH720N à 61,99€ au lieu de 80€ sur @Amazon avec le code AMZ10
  • Ecouteurs Apple AirPods Pro USB-C (2e génération) – Blanc à 184€ au lieu de 229€ sur @Cdiscount avec le code COCORICO15
  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 42,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 52,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • Bracelet connecté Google Fitbit Charge 6 à 99,83€ au lieu de 119€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • Smartphone 6.67″ Xiaomi POCO X7 Pro AMOLED 120Hz (1220×2712), Dimensity 8400-Ultra – 12 Go, 256 Go, 50+8 MP, 6000mAh, 90W à 233,99€ sur @AliExpress
  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu  à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)
  • Liseuse Kobo Clara Colour à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
  • Tablette 11″ Honor Pad X8a – FHD 90Hz, Snapdragon 680, RAM 4 Go, 128 Go, 8300mAh (Entrepôt Fr) à 83,09€ sur @AliExpress avec le code FRFS10
  • Tablette 13,2″ OnePlus Pad 3 – 12+256 Go processeur Snapdragon 8 Elit, 3,4K 144 Hz à 385,30€ sur @AliExpress avec le code FRFS45

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Graphique Sapphire PURE AMD Radeon RX 9070 XT 16GB à 649,58€ sur @Amazon.es – livrable en France
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 406,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 579,86€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Carte Graphique Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6 à 359,34€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 149,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

  • HOT! Aspirateur robot Xiaomi Vacuum T12 – noir (Entrepôt FR) à 77,11€ sur @AliExpress avec le code FAFR13 + XIAOMIT1240
  • HOT! Aspirateur balai SAMSUNG Jet65 Pet VS15A60BGR5 à 171€ au lieu de 236,13€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code 37DRIVE10
  • AirFryer Moulinex Multicook & Fry – Multicuiseur, 12 programmes, Cuisson sur 2 niveaux, Capacité 6L, Gris Hippo à 99,99€ au lieu de 177,53€ sur @Amazon
  • Lave-linge hublot HAIER I-PRO serie 5 – 9 kg, HW90-B14959S8U1 (Retrait Magasin gratuit) à 399,99€ au lieu de 659,99€ sur @Darty
  • Aspirateur traîneau DYSON Cinetic Big Ball Multifloor 2 – Sans sac à 249€ au lieu de 332,73€ sur @Carrefour
  • Laveur de sol Dyson Wash G1 à 331,67€ au lieu de 499€ sur @Dyson avec le code WELCOME-5
  • Machine à Glaces et Glaces à l’italienne 13-en-1 Ninja Swirl by Crea Mi NC701EU (Vendeur Boulanger – 24€ cagnotté) à 299,99€ au lieu de 349,99€ sur @Rakuten avec le code HOME50
  • Friteuse sans huile Ninja Double Stack XL SL400EU – 9,5 L, 2470W, 2 paniers (+3,58€ en RP) – Vendeur Boulanger à 179€ au lieu de 209€ sur @Rakuten avec le code BOULANGER30

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 2 octobre

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 1er mai

french-days Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 2 mai

deals promos Promos

[#FrenchDays] Les promos high-tech du 5 mai

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Haul

Amazon Haul débarque en France : des articles à bas prix pour contrer Temu et Shein

3 Oct. 2025 • 20:58
0 Internet

Amazon lance en France une version bêta de son service Amazon Haul, une nouvelle offensive sur le marché des produits à très...

Renault 5 E-Tech Electric

Piratage : les données de clients Renault ont été volées au Royaume-Uni

3 Oct. 2025 • 20:45
0 Internet

Renault UK a confirmé que les données de certains de ses clients et ceux de Dacia ont été volées lors d’une...

Gmail Envoi Email Chiffrement Bout En Bout

Gmail peut désormais envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout à tout le monde

3 Oct. 2025 • 20:02
0 Internet

Google lève une barrière en permettant maintenant aux utilisateurs de Gmail d’envoyer des e-mails chiffrés de bout en bout...

Free Logo

FreeWifi_Secure : une faille de sécurité a concerné le réseau Wi-Fi de Free

3 Oct. 2025 • 19:04
0 Internet

Le réseau communautaire FreeWifi_Secure est coupé depuis le 1er octobre 2025. Free invoque la maturité des réseaux 4G et 5G,...

Xbox Jeux Cloud TV Console

Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation

3 Oct. 2025 • 17:49
0 Jeux vidéo

Microsoft s’apprête à lancer une offre gratuite de son service de jeux en streaming Xbox Cloud Gaming, financée par la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 Pro : des dissipateurs très insolites permettent d’améliorer encore la dissipation de chaleur

iPhone 17 Pro : des dissipateurs très insolites permettent d’améliorer encore la dissipation de chaleur

3 Oct. 2025 • 20:32

image de l'article La bandoulière d’Apple pour les iPhone 17 connaît un certain succès

La bandoulière d’Apple pour les iPhone 17 connaît un certain succès

3 Oct. 2025 • 20:18

image de l'article L’Apple Vision Pro pourrait être contrôlé par le cerveau sans chirurgie

L’Apple Vision Pro pourrait être contrôlé par le cerveau sans chirurgie

3 Oct. 2025 • 19:35

image de l'article Apple Arcade : trois nouveaux jeux arrivent dans le service (Piffle+, Dominoes, et Thomas & Friends)

Apple Arcade : trois nouveaux jeux arrivent dans le service (Piffle+, Dominoes, et Thomas & Friends)

3 Oct. 2025 • 17:58

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site