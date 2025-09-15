xAI licencie 500 formateurs d’IA et réoriente sa stratégie autour de Grok

Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, xAI, la startup fondée par Elon Musk, a procédé au licenciement d’au moins 500 employés de son équipe d’annotation de données. Ce département, considéré comme le plus important de l’entreprise, était chargé de classer et contextualiser les données brutes destinées à entraîner Grok, son modèle d’intelligence artificielle phare. Les salariés concernés ont appris la nouvelle par e-mail le 12 septembre au soir. Bien que ces derniers continuent de percevoir leur rémunération jusqu’à la fin de leur contrat (prévue le 30 novembre), leur accès aux systèmes internes a été immédiatement suspendu.

Cap sur les experts en sciences et technologies

Dans le même temps, xAI a annoncé vouloir multiplier par dix son équipe de specialist AI tutors. L’entreprise recrute désormais des experts issus des domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques. Leur rôle consistera à fournir des données de haute qualité, mais aussi à enrichir Grok par des annotations avancées en texte, audio et vidéo. Une orientation qui traduit la volonté de l’entreprise d’aller au-delà de l’annotation basique pour renforcer la pertinence et la précision de son IA.

Grok 4, moteur des ambitions de Musk

Lancé en juillet, Grok 4 a été présenté comme « l’IA la plus intelligente du monde ». Elon Musk a affirmé que le modèle obtiendrait des scores presque parfaits aux SATs et GREs, et qu’il pourrait même « inventer de nouvelles technologies dès cette année ». Ces annonces surviennent toutefois dans un contexte de fortes tensions internes et marqué notamment par plusieurs départs de haut niveau dont celui du directeur financier Mike Liberatore. Reste à savoir si cette réorganisation permettra à xAI de tenir ses promesses face à une concurrence toujours plus féroce dans le secteur de l’IA générative.