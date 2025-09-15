TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet xAI licencie 500 formateurs d’IA et réoriente sa stratégie autour de Grok
Hors-Sujet

xAI licencie 500 formateurs d’IA et réoriente sa stratégie autour de Grok

15 Sep. 2025 • 15:17
0

Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, xAI, la startup fondée par Elon Musk, a procédé au licenciement d’au moins 500 employés de son équipe d’annotation de données. Ce département, considéré comme le plus important de l’entreprise, était chargé de classer et contextualiser les données brutes destinées à entraîner Grok, son modèle d’intelligence artificielle phare. Les salariés concernés ont appris la nouvelle par e-mail le 12 septembre au soir. Bien que ces derniers continuent de percevoir leur rémunération jusqu’à la fin de leur contrat (prévue le 30 novembre), leur accès aux systèmes internes a été immédiatement suspendu.

xAI

Cap sur les experts en sciences et technologies

Dans le même temps, xAI a annoncé vouloir multiplier par dix son équipe de specialist AI tutors. L’entreprise recrute désormais des experts issus des domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques. Leur rôle consistera à fournir des données de haute qualité, mais aussi à enrichir Grok par des annotations avancées en texte, audio et vidéo. Une orientation qui traduit la volonté de l’entreprise d’aller au-delà de l’annotation basique pour renforcer la pertinence et la précision de son IA.

Grok 4, moteur des ambitions de Musk

Lancé en juillet, Grok 4 a été présenté comme « l’IA la plus intelligente du monde ». Elon Musk a affirmé que le modèle obtiendrait des scores presque parfaits aux SATs et GREs, et qu’il pourrait même « inventer de nouvelles technologies dès cette année ». Ces annonces surviennent toutefois dans un contexte de fortes tensions internes et marqué notamment par plusieurs départs de haut niveau dont celui du directeur financier Mike Liberatore. Reste à savoir si cette réorganisation permettra à xAI de tenir ses promesses face à une concurrence toujours plus féroce dans le secteur de l’IA générative.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Grok Internet

xAI libère Grok 2.5 en open source et s’engage à faire de même avec Grok 3

Grok Applications

Grok : xAI prévoirait de lancer dès décembre une application autonome de son chatbot

Grok Logiciels

xAI dévoile Grok 3, son nouveau LLM qui tente de rivaliser avec GPT-4o d’OpenAI

Elon Musk pas content Logiciels

Grok 4 va chercher l’avis de Musk pour répondre aux sujets les plus « sensibles »

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Nvidia Logo

Rififi sur les semi-conducteurs: la Chine accuse Nvidia de violation antitrust

15 Sep. 2025 • 19:45
0 Hors-Sujet

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours...

Google Logo Icone Application

Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...

Windows 11 Logo PC Portable

Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches

15 Sep. 2025 • 18:54
0 Actu OS

Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 septembre

15 Sep. 2025 • 18:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Spotify Logo

Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique

15 Sep. 2025 • 17:52
0 Internet

Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

15 Sep. 2025 • 19:31

image de l'article HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:18

image de l'article visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:11

image de l'article tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

15 Sep. 2025 • 19:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site