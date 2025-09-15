xAI licencie 500 formateurs d’IA et réoriente sa stratégie autour de Grok

Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, xAI, la startup fondée par Elon Musk, a procédé au licenciement d’au moins 500 employés de son équipe d’annotation de données. Ce département, considéré comme le plus important de l’entreprise, était chargé de classer et contextualiser les données brutes destinées à entraîner Grok, son modèle d’intelligence artificielle phare. Les salariés concernés ont appris la nouvelle par e-mail le 12 septembre au soir. Bien que ces derniers continuent de percevoir leur rémunération jusqu’à la fin de leur contrat (prévue le 30 novembre), leur accès aux systèmes internes a été immédiatement suspendu.
Dans le même temps, xAI a annoncé vouloir multiplier par dix son équipe de specialist AI tutors. L’entreprise recrute désormais des experts issus des domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques. Leur rôle consistera à fournir des données de haute qualité, mais aussi à enrichir Grok par des annotations avancées en texte, audio et vidéo. Une orientation qui traduit la volonté de l’entreprise d’aller au-delà de l’annotation basique pour renforcer la pertinence et la précision de son IA.
Lancé en juillet, Grok 4 a été présenté comme « l’IA la plus intelligente du monde ». Elon Musk a affirmé que le modèle obtiendrait des scores presque parfaits aux SATs et GREs, et qu’il pourrait même « inventer de nouvelles technologies dès cette année ». Ces annonces surviennent toutefois dans un contexte de fortes tensions internes et marqué notamment par plusieurs départs de haut niveau dont celui du directeur financier Mike Liberatore. Reste à savoir si cette réorganisation permettra à xAI de tenir ses promesses face à une concurrence toujours plus féroce dans le secteur de l’IA générative.
SOURCEEngadget
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin autour des semi-conducteurs connaissent un nouveau chapitre… toujours...
Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...
Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...
15 Sep. 2025 • 19:31
15 Sep. 2025 • 19:18
15 Sep. 2025 • 19:11
15 Sep. 2025 • 19:10