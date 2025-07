Un dirigeant de Xbox invite les employés virés à utiliser l’IA pour gérer leurs émotions

Microsoft a récemment annoncé une vague de licenciements touchant jusqu’à 9 100 employés, avec un impact particulièrement marqué du côté des studios s’occupant des jeux Xbox. Alors que des studios ferment et des projets s’arrêtent, Matt Turnbull, un cadre chez Xbox Game Studios, a suscité la controverse en suggérant une solution inattendue : utiliser des chatbots d’intelligence artificielle pour aider les employés licenciés à rebondir.

Utiliser l’IA pour gérer les émotions

Dans un message LinkedIn, depuis supprimé mais relayé par le site Aftermath, Matt Turnbull a reconnu la difficulté de la situation pour les employés touchés par les licenciements. « Ces temps sont vraiment difficiles et si vous traversez un licenciement ou vous préparez discrètement à cette éventualité, vous n’êtes pas seul et vous n’avez pas à affronter cela seul », a-t-il écrit. Pour alléger le « fardeau émotionnel et cognitif » lié à la perte d’emploi, il a recommandé d’utiliser des outils d’IA comme ChatGPT ou Copilot. Selon lui, ces technologies peuvent aider à rédiger des CV, planifier une carrière ou préparer des candidatures.

Cependant, cette suggestion arrive dans un contexte tendu. Les outils d’IA générative, bien que populaires, divisent. Certains créatifs, notamment dans l’industrie du jeu vidéo, les perçoivent comme une menace pour les emplois créatifs, déjà fragilisés par des années de licenciements et de fermetures de studios.

Microsoft et l’IA : une stratégie ambitieuse

Microsoft mise gros sur l’intelligence artificielle. En janvier, l’entreprise a annoncé un investissement de 80 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA. Cette stratégie contraste avec les récentes suppressions de postes, qui touchent des divisions clés comme Xbox. Pour Matt Turnbull, proposer des outils d’IA aux employés licenciés semblait peut-être cohérent avec cette orientation. Mais cette idée a suscité des critiques, notamment parce que l’IA reste un sujet sensible dans les secteurs créatifs.

En effet, l’industrie du jeu vidéo traverse une période difficile. Les fermetures de studios et les annulations de projets se multiplient. Dans ce contexte, suggérer l’IA comme solution peut sembler déconnecté des réalités des employés affectés, qui cherchent avant tout du soutien humain et des opportunités concrètes.