Les IA comme ChatGPT sont de plus en plus utilisées comme source d’information

Les chatbots s’appuyant sur l’intelligence artificielle, comme ChatGPT, gagnent du terrain comme outils d’information, surtout auprès des jeunes. C’est ce que révèle le rapport 2025 sur l’information numérique, publié par l’Institut Reuters pour l’étude du journalisme. Basé sur des sondages YouGov auprès de 97 000 personnes dans 48 pays, ce rapport met en lumière l’émergence de l’IA dans la consommation d’actualités.

Une adoption croissante chez les jeunes

Selon Mitali Mukherjee, directrice de l’Institut Reuters, « les robots conversationnels d’IA sont utilisés comme une source d’information pour la première fois ». Bien que seulement 7 % des répondants utilisent ces outils chaque semaine pour s’informer, ce chiffre grimpe à 12 % chez les moins de 35 ans et atteint 15 % chez les moins de 25 ans. Parmi les outils les plus plébiscités, ChatGPT d’OpenAI devance Gemini de Google et Llama de Meta.

Les utilisateurs apprécient ces technologies pour leur capacité à personnaliser l’information. Par exemple, 27 % des sondés les utilisent pour résumer des articles, 24 % pour traduire des contenus, 21 % pour des recommandations personnalisées et 18 % pour répondre à des questions sur l’actualité. Ces fonctionnalités rendent l’information plus accessible et adaptée aux besoins individuels.

Un défi pour les médias traditionnels

Malgré cet engouement, le rapport souligne une certaine prudence. Dans la plupart des pays, les sondés restent sceptiques quant à l’usage de l’IA pour l’information. Ils jugent les contenus générés par IA « moins transparents » et « moins dignes de confiance ». Les utilisateurs préfèrent que des humains conservent un rôle central dans la production d’actualités, craignant que l’IA ne compromette la fiabilité des informations.

Les modèles d’IA, comme ChatGPT, s’appuient sur des données collectées sur Internet, y compris des articles de presse, pour générer du contenu. Cette pratique soulève des questions de droits d’auteur. Certains médias ont signé des accords avec des entreprises d’IA pour monétiser leurs contenus, tandis que d’autres ont engagé des poursuites judiciaires pour violation de copyright.