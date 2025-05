AMD dévoile la Radeon RX 9060 XT et la Radeon AI Pro R9700

AMD a profité du Computex 2025 pour lever le voile sur deux nouvelles cartes graphiques : la Radeon RX 9060 XT, orientée gaming, et la Radeon AI PRO R9700, conçue pour les charges de travail liées à l’intelligence artificielle.

Radeon RX 9060 XT : une carte taillée pour jouer en 1080p

La Radeon RX 9060 XT se positionne comme une carte graphique pour les joueurs visant des performances optimales en 1080p. Dotée de 32 unités de calcul basées sur l’architecture RDNA 4, elle promet un doublement des performances en ray tracing par rapport à la RX 7600 XT, à savoir le GPU précédent. Chaque unité de rasterisation s’accompagne d’un accélérateur dédié au ray tracing, ce qui renforce ses capacités dans ce domaine. Avec une fréquence atteignant 3,13 GHz, le nouveau GPU se distingue comme la carte la plus rapide de la série 9000 dévoilée à ce jour.

Côté mémoire (VRAM), AMD propose deux variantes : une version avec 8 Go de GDDR6 à 299 dollars et une autre avec 16 Go à 349 dollars (il n’y a pas encore les prix en euros). La version 16 Go offre une capacité suffisante pour gérer des textures haute résolution, même en 1440p dans certains cas. La consommation énergétique varie entre 150 et 182 watts, selon les configurations, ce qui reste raisonnable pour une carte de cette catégorie.

En plus du gaming, AMD met en avant des améliorations significatives pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. La RX 9060 XT prend en charge les types de données FP8 et la sparsité structurée, atteignant jusqu’à 821 TOPS en précision INT4. Ces avancées s’inscrivent dans la lignée des gains observés sur la série 9000 par rapport à la génération précédente.

Radeon AI PRO R9700 : une réponse aux besoins en IA

Parallèlement, AMD cible le marché professionnel avec la Radeon AI PRO R9700, une carte graphique pensée pour les charges de travail intensives en intelligence artificielle. Ce GPU partage les mêmes 64 unités de calcul et 128 accélérateurs IA (2e génération) que la RX 9070 XT. Sa particularité réside dans sa mémoire : 32 Go de VRAM, soit le double de la 9070 XT. Cette capacité accrue vise à répondre aux exigences des modèles d’IA gourmands en mémoire.

AMD n’hésite pas à comparer sa Radeon AI PRO R9700 à la RTX 5080 de Nvidia, affirmant une performance jusqu’à 500 % supérieure pour les grands modèles d’IA, notamment sous Windows 11 Pro version 24H2. En combinant quatre R9700, AMD promet des performances encore plus impressionnantes grâce à un total de 128 Go de VRAM. Face à la W7800 de la génération précédente, la R9700 double les performances dans certains scénarios, même si la mémoire n’est pas le seul facteur en jeu.

AMD n’a pas encore communiqué le prix de l’AI PRO R9700, mais sa mise en concurrence avec la RTX 5080 suggère un positionnement tarifaire similaire. La disponibilité est prévue pour juillet.