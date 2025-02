Nvidia assure que les nouvelles IA ont besoin de 100 fois plus de puissance de calcul

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a affirmé que l’intelligence artificielle actuelle nécessite une puissance de calcul 100 fois plus grande que celle des modèles plus anciens. Cette évolution, selon lui, est due à l’adoption de nouvelles approches de raisonnement, qui impliquent des processus plus complexes pour réfléchir à la meilleure façon de répondre à des questions, étape par étape.

Davantage de ressources pour l’intelligence artificielle

Lors d’une interview avec CNBC, Jensen Huang a expliqué que cette approche de raisonnement, qui devient de plus en plus courante dans les modèles modernes, exige une capacité de calcul bien plus grande que celle des systèmes précédents. « La quantité de calcul nécessaire pour ce processus de raisonnement est 100 fois supérieure à ce que nous faisions auparavant », a-t-il précisé. Cette nouvelle génération d’IA, qui comprend des modèles comme DeepSeek R1, GPT-4 d’OpenAI ou encore Grok 3 de xAI, se distingue par sa capacité à analyser et à comprendre de manière plus fine des problématiques complexes, augmentant ainsi les exigences en ressources.

Nvidia face à de nouveaux défis

Lors de l’annonce des résultats financiers, Nvidia a révélé des chiffres impressionnants, avec un chiffre d’affaires en hausse de 78 % à 39,33 milliards de dollars. Les revenus liés aux data centers, dominés par les cartes graphiques (GPU) utilisées pour les charges de travail en IA, ont bondi de 93 %. Cependant, malgré ces résultats exceptionnels, la société fait face à plusieurs défis, dont la baisse de 17 % de son action à la fin janvier, suite aux préoccupations suscitées par DeepSeek. Ce dernier a suggéré que de meilleures performances en IA pouvaient être obtenues à un coût d’infrastructure inférieur.

Nvidia a réfuté cette idée, soulignant que les modèles de raisonnement nécessitent davantage de puces pour fonctionner efficacement. Jensen Huang a également rappelé que la part des revenus de Nvidia en Chine a chuté en raison des restrictions d’exportation imposées par l’administration Biden.

Ainsi, bien que l’IA de nouvelle génération soit plus puissante, elle nécessite des investissements considérables dans l’infrastructure, confirmant la position centrale de Nvidia dans le secteur, en dépit des tensions géopolitiques et des défis concurrentiels.