Ilya Sutskever, co-fondateur et directeur scientifique d’OpenAI, quitte la société

C’est une annonce un peu choc après la belle présentation de GPT-4o. Ilya Sutskever, le co-fondateur et directeur scientifique d’OpenAI, a annoncé sur X qu’il quittait l’entreprise. Sam Altman, le CEO d’OpenAI, s’est empressé de remercier celui qu’il considère comme « l’un des plus grands esprits de notre génération » pour ses 10 années passées à consolider la position d’OpenAI sur le secteur de l’IA. Jakub Pachocki, jusqu’ici directeur de la recherche chez OpenAI, reprend le poste de Suskever en tant que directeur scientifique de la société.

Ilya Sutskever, à droite, à côté de Sam Altman

Le nom d’Ilya Sutskever est aussi lié à l’affaire à rebondissements durant laquelle Sam Altman a été licencié en un temps record avant d’être réintégré quelques jours plus tard sous la pression de Microsoft (qui venait de signer un pré-contrat d’embauche avec Altman). Alors membre du conseil d’administration d’OpenAI, Sutskever aurait été l’un de ceux qui avait demandé la tête d’Altman et de Greg Brockman. Sutskever aurait alors estimé alors qu’Altman avançait trop vite dans le secteur de l’IA, sans que cette hypothèse ait jamais été étayée par des éléments solides. Altman et Brockman avaient été réintégrés cinq jours seulement après leur licenciement, tandis que le conseil d’administration était totalement remanié. Sutskever avait publiquement fait son mea culpa concernant son rôle dans cette affaire, et tout était rentré « dans l’ordre », relativement sans doute.

After almost a decade, I have made the decision to leave OpenAI. The company’s trajectory has been nothing short of miraculous, and I’m confident that OpenAI will build AGI that is both safe and beneficial under the leadership of @sama, @gdb, @miramurati and now, under the…

— Ilya Sutskever (@ilyasut) May 14, 2024