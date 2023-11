Sam Altman est officiellement (de nouveau) CEO d’OpenAI, et Microsoft rentre au board

Sam Altman est à nouveau, officiellement, le CEO d’OpenAI. « Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par l’avenir », a déclaré Altman dans une note adressée aux employés « Je suis extrêmement reconnaissant du travail acharné de chacun dans une situation floue et sans précédent, et je crois que notre résilience et notre état d’esprit nous distinguent dans l’industrie. Je me sens tellement satisfait de nos chances de succès dans la réalisation de notre mission ». Pour rappel, il y a quelques semaines, Altman avait été débarqué d’OpenAI dans des conditions rocambolesques… avant d’être embauché (très temporairement) par Microsoft. La fronde des employés demandant le retour d’Altman à son poste avait forcé un « come-back » digne d’une série Netflix.

Un nouveau board (conseil d’administration) a été constitué, expurgé des trois ex-membres du board (sur 4) qui avaient demandé le départ d’Altman. Le nouveau board est désormais constitué de Bret Taylor, Larry Summers, et Adam D’Angelo (le seul « rescapé » du board précédent), une quatrième place revenant à… Microsoft, qui tient désormais un siège a titre d’observateur non-votant. Microsoft détient en outre 49% des parts d’OpenAI , ce qui illustre bien le lien désormais quasiment indéfectible qui rattache les deux sociétés, sans oublier bien sûr que le moteur GPT d’OpenAI intègre Bing, Azure ainsi que d’autres outils logiciels de Microsoft. Indéfectible on vous dit.