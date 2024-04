Threads atteint les 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels

Threads, le concurrent de X (ex-Twitter) par Meta, continue d’attirer du monde, avec le réseau social qui compte désormais 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est ce qu’a annoncé Mark Zuckerberg à la suite de la publication des résultats financiers de Meta, la maison-mère de la plateforme.

150 millions d’utilisateurs pour Threads

Mark Zuckerberg a déclaré :

Threads se développe également de manière satisfaisante. Il y a maintenant plus de 150 millions d’actifs mensuels, et ça continue généralement à suivre la trajectoire que j’espérais. Mes filles voudraient que je mentionne que Taylor Swift est maintenant sur Threads — c’était une affaire de taille chez moi.

Les dernières données remontaient au mois de février où il y avait 130 millions d’utilisateurs. Ils étaient 100 millions en octobre 2023.

Meta a lancé Threads en tant qu’application sur Android et iOS en juillet 2023. C’est devenu l’application la plus rapide à atteindre 150 millions de téléchargements en une semaine, devançant Pokémon Go.

L’application a connu un succès immédiat en accueillant deux millions d’utilisateurs deux heures seulement après son lancement. Cela s’explique par le fait que Threads permet aux utilisateurs de créer leur profil à l’aide de leur compte Instagram et de suivre à l’avance des utilisateurs d’Instagram. Il a fallu attendre la fin de 2023 pour avoir accès au service dans les pays de l’Union européenne.

La croissance de Threads s’est un peu ralentie après la traction initiale, mais le réseau social a continué à proposer de nouvelles fonctionnalités. Au cours des derniers mois, Threads a notamment proposé une interface Web, une recherche chronologique inversée, des hashtags, un système de traduction et plus encore.