Meta a doublé ses profits, mais inquiète avec ses investissements dans l’IA

Meta, la maison-mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2024. Le groupe a réussi à doubler ses profits. En revanche, il inquiète les marchés concernant ses investissements dans l’intelligence artificielle.

Des inquiétudes sur les investissements de Meta dans l’IA

Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 36,46 milliards de dollars, en hausse de 27% sur un an. Le bénéfice net a été de 12,37 milliards de dollars, en progression de 117%. Le revenu par action s’établit lui à 4,71 dollars, contre 2,20 dollars auparavant. Il s’agit donc de très bons résultats. Mais l’action a chuté de près de 16% en post-séance à la Bourse à cause des prévisions de la société de Mark Zuckerberg.

Meta a annoncé que ses investissements vont être compris entre 35 et 40 milliards de dollars cette année, plus que prévu, à cause des besoins dans l’IA (infrastructures, recherche et développement, etc). « Je crois que nous avons gagné en optimisme et en ambition sur l’IA », a tenté d’expliquer Mark Zuckerberg lors de l’appel téléphonique avec les analystes.

Meta AI à la rescousse

En retard sur Google et Microsoft dans la course effrénée à l’IA générative, Meta a dévoilé la semaine dernière la nouvelle version de Meta AI, son assistant qui répond aux questions des utilisateurs, comme ChatGPT. Resté très discret jusqu’à présent, Meta AI va gagner en visibilité sur les plateformes du groupe et en compétences grâce à un nouveau modèle d’IA plus perfectionné, Llama 3.

Mark Zuckerberg a assuré que les premiers retours étaient très positifs, et l’encouragent à investir suffisamment pour « rester à la pointe » et faire de Meta AI « le meilleur et le plus utilisé assistant d’IA au monde ». « Nous ne nous contentons plus d’entraîner de bons modèles d’IA pour construire de nouveaux produits pour les réseaux sociaux et le commerce en ligne », a-t-il insisté. « Nous sommes arrivés à un stade où nous montrons que nous pouvons construire des modèles de pointe et devenir la première entreprise d’IA au monde ».

Il a cependant reconnu qu’il faudra sans doute plusieurs années avant que ces efforts ne portent leurs fruits. C’est trop long et trop incertain pour les marchés américains, d’où la chute de l’action.

Le cas du métavers

Pendant l’appel téléphonique, certains analystes ont suggéré que Meta dépense moins dans le métavers et libère ainsi des fonds pour l’IA.

La branche Reality Labs, qui regroupe le développement d’appareils et de logiciels pour le métavers, a de nouveau enregistré des pertes conséquentes, de plus de 3,8 milliards de dollars. Et l’entreprise prédit qu’elles vont encore se creuser. Mais Mark Zuckerberg, qui considère le métavers comme l’avenir d’Internet, a réitéré sa confiance dans le potentiel de ces technologies.