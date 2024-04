IA : Meta lance Llama 3 et déploie Meta AI sur tous ses services

Meta tape dur sur le secteur de l’IA. Ce même jour, la firme de Mark Zuckerberg annonce le lancement de Llama 3, un modèle de langage open source, et déploie Meta AI sur l’ensemble de ses services, soit Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger. Sans surprise, Meta AI sera aussi disponible sur les casques Meta Quest, et l’on pourra y accéder via un site web autonome sur Meta.ai. Autant dire qu’il va devenir difficile de l’éviter, même si la prise en charge de la seule langue anglaise devrait largement limiter ses usages en dehors des pays anglo-saxons (Meta.AI sait pourtant converser en français dans sa version actuelle). Dans sa nouvelle mouture, Meta AI intégrera les résultats de recherche en temps réel de Bing et de Google Search et pourra générer des images à la volée sans changer de zone de saisie de prompt (ce que proposent déjà ChatGPT ou Gemini par exemple)

Une IA particulièrement calée en codage

Pour rappel, Meta AI est basé sur le modèle de langage Llama, qui passe de son côté en version 3. Evidemment, Meta annonce que son moteur d’IA surclasse la concurrence sur de nombreux points clés, un gain en performances en grande partie dû à la prise en charge de 400 milliards de paramètres (contre 70 milliards pour la version précédente). Llama 3 serait ainsi le plus « balèze » de tous les LLM en… codage, ce qui devrait lui assurer une place de choix dans la communauté des développeurs. Une version spécifique de Llama 3 sera d’ailleurs proposée uniquement aux développeurs.

Et ce n’est pas fini puisque Meta prévoit de lancer une version multimodale de Llama d’ici les prochains mois. De quoi parvenir rapidement à cette IAG (Intelligence artificielle générale) qui fait tellement fantasmer ? C’est peut-être encore un peu tôt pour s’avanceraient ce sujet…