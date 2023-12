Threads est disponible ce jeudi en France

Cette fois, Meta s’est mis en conformité avec les demandes européennes : Threads est (enfin) disponible ce jeudi 14 décembre en France. Concurrent « naturel » de X, sans doute nettement plus contrôlé et modéré aussi (Elon Musk est un libertarien qui voue un culte à la liberté d’expression absolue), moins sujet aussi aux polémiques qui ont fait fuir les annonceurs sur X, Threads compte déjà des dizaines de millions d’utilisateurs dans le monde et les chiffres devraient rapidement s’emballer avec l’arrivée de la plateforme en Europe.

Ici, pas de posts, pas de tweets, mais des threads, soit des enchaînements de messages courts qui forment un texte plus long. Chaque message de Threads peut toutefois contenir jusqu’à 500 caractères, ce qui est presque deux fois plus que ce que propose X. Tout le monde est convié à s’inscrire, sans invitation (comme avec Bluesky), mais aussi sans contrôle d’identité particulier à l’entrée. En Europe, et en Europe seulement, il même possible de supprimer son compte Threads sans que par effet de domino son compte Insta ne passe à la trappe (car c’est le cas aux Etats-Unis !).