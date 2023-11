Grok : avec xAI, Elon Musk dévoile son chatbot concurrent de ChatGPT

Avec sa start-up xAI, Elon Musk lance Grok, qui n’est autre qu’un chatbot s’appuyant sur de l’intelligence artificielle générative. C’est un moyen de concurrencer ChatGPT et les autres services comme Google Bard.

Voici comment est présenté le chatbot Grok par xAI :

Comme nous pouvons le voir, un élément mis en avant est le fait que le chatbot a accès en temps réel à X (ex-Twitter), le réseau social est détenu par Elon Musk. L’avantage mis en avant est le fait que les données partagées avec Grok sont à jour, ce qui n’est pas toujours le cas avec la concurrence, tout particulièrement la version gratuite de ChatGPT, dont la base de données s’arrête à septembre 2021. Mais le chatbot d’OpenAI a récemment ajouté une option qui permet de faire une recherche sur Internet.

Example of Grok vs typical GPT, where Grok has current information, but other doesn’t pic.twitter.com/hBRXmQ8KFi

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2023