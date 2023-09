ChatGPT peut maintenant faire des recherches sur Internet pour avoir des informations à jour

OpenAI enrichit son intelligence artificielle ChatGPT en lui permettant désormais de faire des requêtes sur Internet, ce qui lui donne accès aux dernières informations en jour. La base de données du chatbot avait jusqu’à présent des informations datant de septembre 2021 au mieux.

C’est avec une série de messages postés sur X (ex-Twitter) qu’OpenAI a annoncé la nouveauté :

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before September 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB

— OpenAI (@OpenAI) September 27, 2023