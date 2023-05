Le chatbot de Bing avec l’IA est maintenant disponible pour tout le monde

Le chatbot de Bing par Microsoft, qui carbure avec GPT-4 d’OpenAI (ChatGPT), est maintenant disponible pour tout le monde, sans besoin d’attendre. Il fallait s’inscrire jusqu’à présent pour tester l’outil reposant sur de l’intelligence artificielle.

Il vous suffit de vous connecter au nouveau Bing ou à Edge avec votre compte Microsoft, et vous accéderez à la version qui est alimentée par GPT-4. La société en profite pour partager quelques détails depuis le lancement en février :

En 90 jours seulement, nos clients ont participé à plus d’un demi-milliard de discussions, utilisant les fonctions de conversations pour obtenir des réponses résumées qui les aident dans tous les domaines, qu’il s’agisse de trouver le meilleur endroit où voyager pour une personne souffrant d’allergies au pollen ou d’organiser dans un tableau les dix dernières années d’activité volcanique dans le monde. Nous avons également vu des utilisateurs créer plus de 200 millions d’images avec Bing Image Creator. Au total, Bing a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et les installations quotidiennes de l’application mobile Bing ont été multipliées par quatre depuis son lancement. En conséquence, nous constatons une croissance de la part de Bing, qui fait suite à huit trimestres consécutifs de croissance de la part de notre navigateur Microsoft Edge. Nous sommes ravis de continuer à rendre Bing plus accessible grâce à sa mise en place dans la barre des tâches de Windows, qui touche plus d’un demi-milliard de clients chaque mois.

Dans la foulée, Microsoft ajoute des fonctionnalités intelligentes à Bing Chat, notamment des résultats d’images et de vidéos, la nouvelle fonctionnalité Bing and Edge Actions, la persistance de la conversation et de l’historique, ainsi que la prise en charge des plug-ins. Cette dernière sera l’ajout clé pour les développeurs et pour l’avenir de Bing Chat.