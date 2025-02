OpenAI (ChatGPT) : l’offre de rachat d’Elon Musk est rejetée par le conseil d’administration

Le conseil d’administration d’OpenAI a réagi à l’offre de rachat d’Elon Musk de 97,4 milliards de dollars et annonce l’avoir refusée. Bret Taylor, le président d’OpenAI, a fait une déclaration par le biais d’un message sur X (ex-Twitter).

« OpenAI n’est pas à vendre et le conseil d’administration a rejeté à l’unanimité la dernière tentative de M. Musk de perturber sa concurrence. Toute réorganisation potentielle d’OpenAI renforcera notre organisation à but non lucratif et sa mission qui est de veiller à ce que l’IAG [intelligence artificielle générale] profite à l’ensemble de l’humanité », a-t-il indiqué.

Sa réponse formelle fait suite au commentaire de Sam Altman. Le patron d’OpenAI avait réagi à l’offre de rachat après la révélation dans les médias. « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous voulez », avait-il indiqué sur X il y a quelques jours. Elon Musk lui avait alors répondu en écrivant : « Escroc ».

La proposition d’Elon Musk pourrait encore semer le trouble pour OpenAI, actuellement en pleine transition vers un statut d’entreprise à but lucratif. Le conseil d’administration doit agir dans l’intérêt de la société à but non lucratif, ce qui impliquera de démontrer que le projet de scission de Sam Altman est plus avantageux que l’offre d’Elon Musk. Cette semaine, les avocats d’Elon Musk ont déclaré que le milliardaire retirerait son offre si OpenAI acceptait de rester une entité à but non lucratif.

Elon Musk et Sam Altman ont tous les deux fait partie de l’équipe de 11 personnes qui a fondé OpenAI en 2015, le premier ayant apporté un financement initial de 45 millions de dollars. Mais il a quitté l’aventure trois ans plus tard.