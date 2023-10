X (Twitter) dévoile deux nouveaux abonnements, notamment pour retirer les publicités

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, propose deux nouveaux abonnements qui ont pour noms Basique et Premium+. Ils rejoignent l’abonnement Premium disponible depuis un moment maintenant.

L’abonnement Basique de X coûte 3,60€/mois ou 38,40€/an (le prix est différent de celui affiché sur le réseau social parce qu’il prend en compte ici la TVA, elle s’affiche au moment de payer). Voici les éléments mis en avant par la plateforme pour cet abonnement :

Éditer une publication

Publications plus longues

Annuler la publication

Publiez des vidéos plus longues

Articles populaires

Lecture (lisez les longues discussions en évitant les distractions)

Lecture des vidéos en arrière-plan

Possibilité de télécharger les vidéos

Léger boostage des réponses

Les abonnés retrouvent également la possibilité d’avoir la vérification en deux étapes par SMS et l’accès aux messages privés chiffrés, tout comme de la personnalisation (changement d’icône de l’application, navigation personnalisée, thème différent, possibilité de masquer les J’aime, etc).

Pour sa part, l’abonnement Premium+ coûte 19,20€/mois ou 201,60€/an. Il y a tout ce que l’on retrouve, évidemment, avec l’offre Basique. X annonce également qu’il n’y a aucune publicité affichée avec cette offre et le boostage des réponses est annoncé comme maximal. De plus vous avez accès au hub des créateurs (également disponible avec l’abonnement Premium) pour vous faire payer pour vos publications, mettre en place les abonnements payants pour votre compte et plus encore. Vous avez également le droit au badge bleu sachant que votre compte devient certifié.

Les nouveaux abonnements sont disponibles dès maintenant sur X. L’offre Premium est toujours disponible pour 9,60€/mois ou 100,80€/an. Elle est identique à l’offre Premium+, sauf qu’elle ne retire pas les publicités et ne propose pas le boostage des réponses maximal.