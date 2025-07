Samsung Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic officialisées : nouveau design au rendez-vous

Samsung officialise les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic avec des changements de design majeurs et l’intégration de Wear OS 6. Les montres connectées abandonnent leur design circulaire traditionnel pour adopter une approche plus audacieuse, tout en proposant la Now Bar familière des smartphones Galaxy.

Un design différent

Le changement le plus frappant des Galaxy Watch 8 concerne le langage esthétique. Samsung abandonne le design circulaire attendu pour adopter une forme « coussin » qui mélange les lignes entre carré et cercle. La Galaxy Watch 8 Classic reprend également ce design, ce qui pourrait diviser les fans puisque la gamme Classic a toujours arboré une forme circulaire conventionnelle.

Cette nouvelle approche vise à offrir plus de confort pour tous les usages avec des performances améliorées. La Galaxy Watch 8 se veut 11 % plus fine par rapport aux versions précédentes. Samsung attribue cette évolution à un nouveau processus de montage des composants et une refonte complète de la conception interne. Elle intègre aussi le système d’attache dynamique déjà présent sur la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier.

Performances et autonomie repensées

Les Galaxy Watch 8 et Watch 8 Classic partagent le même écran en cristal de saphir avec une luminosité nettement améliorée selon Samsung. Les deux appareils utilisent le processeur Exynos W1000 et embarquent 2 Go de RAM. La Classic propose jusqu’à 64 Go de stockage interne.

Contrairement à la Galaxy Watch Ultra, la Galaxy Watch Classic n’a pas été conçue pour tenir plusieurs jours d’affilée. La batterie interne a une capacité de 445 mAh, tandis que la Watch 8 atteint 435 mAh maximum. Ces valeurs restent correctes mais ne rivalisent pas avec le modèle sport plus imposant de l’année dernière.

Santé et intelligence artificielle au cœur de l’expérience

Samsung améliore sa suite de santé avec plusieurs nouveautés. Les capteurs GPS de chaque montre bénéficient d’une précision accrue, permettant à la fonction de coache de mieux déterminer le parcours et la localisation.

Les nouvelles montres proposent aussi des conseils pour l’heure du coucher et les mesures de charge vasculaire. La première fonction guide l’utilisateur sur le moment optimal pour se coucher, tandis que la seconde surveille les niveaux de stress pendant le sommeil. Les Galaxy Watch 8 ajoutent également un outil qui mesure les niveaux de caroténoïdes sur de courtes périodes.

En outre, les Galaxy Watch 8 deviennent la première gamme de montres connectées chez Samsung à proposer Gemini par défaut. L’assistant IA de Google fonctionnera sous Wear OS 6 via One UI Watch 8. Ces appareils inaugurent également la nouvelle version publique d’One UI Watch 8, intégrant la Now Bar déjà présente sur la série Galaxy S25.

Prix et date de sortie

La Galaxy Watch 8 sera proposée en argent ou graphite dans les tailles traditionnelles de 40 mm et 44 mm, tandis que la Watch 8 Classic sera disponible en noir et blanc uniquement en 46 mm. La Watch 8 démarre à 380 euros, contre 530 euros pour la Watch 8 Classic.

Samsung propose également une nouvelle variante Galaxy Watch Ultra en coloris Titanium Blue pour 700 euros.