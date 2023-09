OpenAI (ChatGPT) ouvre son premier bureau dans un pays de l’Union européenne

OpenAI, le créateur de ChatGPT, annonce l’ouverture de son premier bureau dans un pays de l’Union européenne qui sera situé à Dublin en Irlande. Le groupe compte par ailleurs agrandir son équipe sur place.

Sur son blog, OpenAI indique :

Chez OpenAI, nous pensons que l’intelligence artificielle a le potentiel de créer des opportunités pour les gens du monde entier. Pour y parvenir, nous renforçons notre présence en Europe en ouvrant un nouveau bureau à Dublin en Irlande. Nous prévoyons de développer une équipe tout au long de l’année en Irlande, qui soutiendra nos opérations, la confiance et la sécurité, le go-to-market, l’ingénierie de la sécurité et le travail juridique dans le cadre de notre engagement continu à mieux servir le marché européen.

L’entreprise loue « la vigueur de l’écosystème technologique et de start-up à Dublin ou des villes comme Cork, Galway et Limerick ». OpenAI qui se dit « prêt à collaborer avec le gouvernement sur sa stratégie nationale d’intelligence artificielle, ou à travailler avec l’industrie, les start-up et les chercheurs ».

Le groupe, qui a son siège social à San Francisco, avait déjà ouvert un bureau à Londres en juin, son premier bureau hors des États-Unis.

L’Irlande est le choix de nombreux géants américains de la technologie (Apple, Google, Meta, Amazon, etc) pour établir leur siège social dans l’Union européenne, grâce à une fiscalité avantageuse.

OpenAI est confrontée à une baisse de popularité de son service ChatGPT, après un engouement historique lors de sa mise en ligne. La société fait également face à des résistances de plus en plus vives des médias et autres plateformes en raison de ses implications éthiques et sociétales.