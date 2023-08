New York bannit TikTok sur les appareils gérés par la ville

New York a décidé de bannir TikTok sur les appareils qui sont contrôlés par la ville, estimant que le réseau social présente « une menace pour la sécurité des réseaux techniques de la ville ».

Les employés municipaux ne sont plus autorisés à télécharger ou à utiliser l’application TikTok sur les appareils appartenant à New York ni à accéder au site Internet du réseau social. L’État de New York avait précédemment interdit l’utilisation de TikTok sur les appareils fournis par l’État, mais certains employés pouvaient encore l’utiliser à des fins de marketing.

« Bien que les réseaux sociaux soient un excellent moyen de connecter les New-Yorkais entre eux et avec la ville, nous devons nous assurer que nous utilisons toujours ces plateformes de manière sécurisée », a déclaré un porte-parole de la mairie de New York dans un communiqué transmis à The Verge. « Le NYC Cyber Command explore et propose régulièrement des mesures proactives pour assurer la sécurité des données des New-Yorkais ».

L’usage de TikTok a déjà été interdit sur les appareils et systèmes de plusieurs régions, dont la France, l’Union européenne, les États-Unis, l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et plus encore.

L’État du Montana aux États-Unis est allé encore plus loin en bannissant TikTok pour tous les habitants de la région. « Pour protéger du Parti communiste chinois les données personnelles et privées des utilisateurs, j’ai banni TikTok dans le Montana », avait indiqué Greg Gianforte, le gouverneur de cet État du nord-ouest qui compte un peu plus d’un million d’habitants.