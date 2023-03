La Nouvelle-Zélande bannit TikTok sur les téléphones des députés

La Nouvelle-Zélande a pris la décision de bannir TikTok sur les téléphones des membres du Parlement. L’interdiction, qui prend effet dès le 31 mars, fait suite à des mesures similaires prises dans de nombreux autres pays.

Toutefois, l’interdiction néo-zélandaise ne s’appliquera qu’à environ 500 personnes dans le complexe parlementaire, et non à l’ensemble des fonctionnaires, comme c’est le cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne. D’autres agences néo-zélandaises pourraient décider ultérieurement d’imposer leurs propres interdictions.

Les responsables ont pris cette décision à la suite de conseils d’experts en cybersécurité et de discussions entre des membres du gouvernement et d’autres pays. « Sur la base de ces informations, le service a déterminé que les risques ne sont pas acceptables dans l’environnement parlementaire néo-zélandais actuel », a déclaré Rafael Gonzalez-Montero, directeur général du service parlementaire.

Chris Hipkins, le Premier ministre néo-zélandais, a expliqué pourquoi le pays a limité l’interdiction aux appareils liés au réseau parlementaire. « Les ministères et les agences suivent les conseils du Government Communications Security Bureau en matière de politiques informatiques et de cybersécurité. Nous n’avons pas d’approche globale pour l’ensemble du secteur public », a-t-il déclaré.

La Nouvelle-Zélande va donc emboîter le pas au Canada, au Royaume-Uni et aux agences fédérales des États-Unis, qui ont déjà banni TikTok des appareils gouvernementaux en raison d’inquiétudes sur la sécurité des données. La Commission européenne a elle aussi ordonné de bannir TikTok des appareils de ses employés, tout comme la Belgique et le Danemark.

Le président des États-Unis Joe Biden a récemment menacé de bannir complètement du territoire l’application, si elle ne se sépare pas de ByteDance, la maison-mère chinoise du groupe.