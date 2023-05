Sony a écoulé près de 600 000 PSVR 2 en 6 semaines

Le PSVR 2 est loin de rencontrer un énorme succès, mais les chiffres publiés par Sony démontrent que le casque VR fait tout de même mieux que son prédécesseur (ce qui n’était certes pas très difficile). Si l’on en croit donc les documents officiels publiés par Sony, le PlayStation VR2 s’est écoulé à environ 600 000 exemplaires 6 semaines après son lancement, un score 8% supérieur au score des ventes du PSVR premier du nom. Sachant que ces chiffres s’arrêtent au début du mois d’avril, il est tout à fait possible que le PSVR 2 ait désormais passé la barre du million de ventes (ou s’en approche), même si Sony ne dit rien concernant un possible fléchissement de la demande.

Ces chiffres officiels contrecarrent les estimations de la plupart des analystes, qui tablaient sur des ventes un peu inférieures à celles du premier PSVR. Pour autant, il resterait incongru de parler de succès : au vu des chiffres de ventes du concurrent Meta Quest, du catalogue de gros AAA au lancement du PSVR 2 (REVIII, Horizon Call of the Mountains, Gran Turismo), et sachant que la VR n’est plus une terra incognita pour le grand public, les résultats du PSVR 2 démontrent surtout que la VR a toujours du mal à prendre son envol.

Le prix du casque (600 euros en France) aurait-il calmé les ardeurs des joueurs ? Rien n’est encore écrit cependant, et tout reposera in fine sur la capacité de Sony à produire de gros AAA pour son casque (ce qui est loin d’être acquis) ou d’attirer de grosses exclusivités d’éditeurs tiers (déjà plus réaliste). A noter enfin que le document dont sont issus ces chiffres de ventes fourni aussi bon nombre d’informations sur les investissements futurs et actuels de Sony dans les prochaines franchises PlayStation.

Le PSVR 2 est en vente sur Amazon au prix de 599,99 euros.