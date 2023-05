PlayStation double ses investissements dans les nouvelles franchises

Si Sony a la réputation de sortir de gros AAA qui éclaboussent la rétine, le constat est nettement moins reluisant concernant la prise de risque et la nouveauté. L’ère PS5 est marquée par les suites et les remakes en rafale, et a d’ailleurs démarré, tout un symbole, par le remake next gen de Demon’s Souls. Remaster de Ghost of Tsushima, remake de The Last of Us, suites de Spiderman, Horizon, God of War ou de Rachet and Clank, le joueur PlayStation a un peu l’impression de revivre Un Jour sans Fin sur cette génération de consoles.

L’énorme succès commercial de PlayStation valide cette stratégie franchement conservatrice : la fermeture des Japan Studios ou plus récemment la dissolution du studio à l’origine du très bon Concrete Genie, l’arrêt de Dreams (qui devait être maintenu au moins pendant 10 ans) et le départ des principaux cadres de Media Molecule n’ont pas vraiment suscité de chaleurs dans la communauté PlayStation. Histoire de parfaire cette image d’immobilisme, le type même de AAA que Sony produit et met en avant sort toujours un peu du même moule : du solo narratif avec vue à la troisième personne, quelques belles cinématiques au milieu et un rendu de type Unreal Engine.

Mais cela pourrait changer. A quelques heures d’un PlayStation Showcase très attendu, Sony a présenté sa stratégie à venir, et il y a enfin du neuf puisque les investissements vers les nouvelles franchises (IP) auront doublé cette année par rapport à 2019, passant de 20% de l’ensemble des fonds alloués à la production de jeux, à 40%. D’ici 2025, 50% du budget de PlayStation devrait aller vers la production de nouveautés ! Ce boost vers les nouvelles franchises ne se verra pas dès cette année (c’est d’ailleurs Spidey qui occupera la scène du Showcase de ce soir) : sachant que la réalisation de gros AAA nécessite au bas mot 2 années de développement, les bonnes intentions de Sony ne se verront sans doute qu’en 2025, au mieux.

Reste aussi à savoir si ces nouvelles franchises casseront un peu le moule du AAA « vu par Sony » : en fait, il devrait surtout être question de GaaS ou de versions multijoueurs de AAA solos à la réputation bien établis (The Last of Us, Horizon, etc.), sachant qu’une douzaines de jeux-service sont prévus pour les prochaines années chez Sony. La part des investissements vers les GAAS sera d’ailleurs de 55% cette année (45% pour les AAA solos narratifs donc) et passera même à 60% en 2025. Ceux qui rêvaient d’un retour de la créativité à la façon des Japan Studio, ou tout simplement à des alternatives aux Psychonauts, Pentiment ou Hi-Fi Rush des Xbox Series en seront donc pour leurs frais…