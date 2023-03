PlayStation VR2 : les ventes seraient très faibles

Malgré l’appui marketing (parfois un peu trop poussé) d’une armada d’influenceurs, le PlayStation VR 2 serait très loin de rencontrer le succès. Si l’on en croit les chiffres d’IDC rapportés par Bloomberg, 270 000 PS VR2 se seraient vendus entre le 22 février (date de disponibilité) et la fin mars. 270 000 unités en presque 1 mois 1/2, c’est peu, et c’est surtout extrêmement éloigné des objectifs initiaux de Sony, qui tablait sur trois millions de casques écoulés sur le premier trimestre de vente.

Sony aurait en partie anticipé un échec en abaissant drastiquement le volume de stocks du PSVR2 au lancement, de 3 à 1 million d’unités. Ce démarrage plus que poussif est d’autant plus inquiétant que la période de lancement est généralement synonyme de ventes élevées. Sans titres VR majeurs à venir, les ventes du casque pourraient donc encore s’affaisser, et il n’est même plus certain que Sony parvienne à atteindre son nouvel objectif de vente pour l’année en cours, qui n’est pourtant que d’1,5 million d’unités.

Pour Francisco Geronimo, VP des données et de l’analyse chez d’IDC, il y a déjà le feu au lac : « Je soupçonne qu’une réduction du prix du PSVR 2 sera nécessaire pour éviter un désastre complet de leur nouveau produit.” Et l’analyste en chef d’égrener les nombreuses raisons de ce mauvais démarrage, soit « l’augmentation du coût de la vie, des taux d’intérêt élevés et de nombreux licenciements ». De fait, le PS VR2 est cher dans l’absolu (600 euros) pour un accessoire de jeu, même si le tarif peut sembler en phase avec les composants embarqués. Rajoutez à cela un catalogue de jeu composé à 80% de titres déjà présents sur le Meta Quest 2, et il y a de quoi rendre prudent l’acheteur standard.

La PlayStation VR2 est actuellement en vente sur le site de PlayStation.